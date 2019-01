Meningite | è psicosi a Padova | in 400 chiedono la profilassi

meteoweb.eu

: Psicosi meningite su WhatsApp, ma il messaggio audio dà una fake news - infoitsalute : Psicosi meningite su WhatsApp, ma il messaggio audio dà una fake news - bellagioventu : Psicosi meningite a Frattamaggiore: Fake news o verità? - infoitsalute : Psicosi meningite, centinaia per la profilassi - La Voce di Rovigo -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Migliorano le condizioni della giovane di 19 anni, residente a Lagnasco (Cuneo), studentessa dell’Università di, ricoverata all’ospedale Sant’Antonio in seguito a unada Meningococco. In giornata – informa l’Azienda Ulss 6 Euganea – è stata dimessa dalla Terapia Intensiva e trasferita in reparto.Tra ieri e oggi circa 400 persone hanno chiesto e ottenuto dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss di essere sottoposte aAd altre 600 il Servizio ha fornito informazioni telefoniche. Coloro che sono entrati in contatto con la ragazza nelle aule studio universitarie – si legge nella nota – non sono considerati ‘contatti strettì e non necessitano di; si è comunque ritenuto opportuno informare l’utenza per una sorveglianza sanitaria, come previsto dalle linee guida ...