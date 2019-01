“Con lui?” Emma Marrone e l’ex di Amici sempre più vicini

Raffaele Mincione : “Conte? Mai conosciuto E da lui nessun beneficio” : «Chi accusa il premier Conte di conflitto di interesse dovrebbe spiegare quale beneficio mi dà il decreto legge, visto che la mia quota vale zero e se nazionalizzano la banca varrà meno di zero». Raffaele Mincione, uomo d’affari e finanziere entrato in Carige un anno fa con il 5,4% e ancora azionista dell’istituto con poco meno del 5%, alle ultime ...

Piersanti Mattarella - l’omicidio 39 anni fa. Casellati e Fico : “Esempio per l’Italia”. Orlando : “Con lui iniziò il cambiamento” : Una commemorazione sul luogo dell’omicidio, in viale della Libertà, a Palermo. E un raccoglimento davanti alla tomba, a Castellammare del Golfo, la località in cui era nato in provincia di Trapani. La Sicilia ricorda Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica, ucciso il 6 gennaio 1980. La matrice dell’agguato conduce, secondo gli ultimi spunti investigativi, a un asse tra mafia e terrorismo neofascista, con il possibile ...

Salvini soddisfatto del lavoro con Di Maio : “Con Luigi lavoriamo bene - gli faccio gli auguri” : Salvini soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e contento per la manovra, un lavoro svolto con il collega Di Maio che apprezza e a cui augura le buone feste. “La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all’ospedale dei bambini Buzzi. “Uno legge i giornali e pensa a un’Italia diversa – ha detto ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi : “Con lui l’ISS è tornato a essere un punto di riferimento” : “L’Istituto Superiore di Sanità è sempre stato un baluardo della scienza medica e dell’affannosa ricerca di conoscenze d’avanguardia, da mettere al più presto al servizio della salute pubblica. Non a caso l’Istituto è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale – e non del Ministero o di Agenzie indipendenti – e i suoi dipartimenti si sono evoluti con il progredire delle conoscenze mediche e dei bisogni di cura dei cittadini”. ...

Ungheria - 500 giornali e tv confluiscono nella fondazione vicina al premier Orban “Controllo come a tempi del comunismo” : Circa 500 media, tra nazionali e locali, raggruppati in una fondazione i cui vertici sono in mano a uomini direttamente o indirettamente legati al partito di governo ungherese Fidesz e che non sarà sottoposta ai controlli del garante nazionale sulla concorrenza, dando così vita alla “più grande concentrazione di media pro-governativi della storia dell’Unione europea”. L’ultima puntata della guerra tra il premier magiaro, Viktor ...

Della Valle : “Conte? È a disagio - si capisce dalla faccia. E noi siamo in imbarazzo per lui”. L’appello a Salvini e a Di Maio : “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Penso che il primo a non essere contento e a sentirsi a disagio sia proprio lui, perché è costretto a far finta di fare un lavoro che non riesce a fare sicuramente come vorrebbe. Si capisce dalla faccia di questo signore“. E’ il giudizio che a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Diego Della Valle dà del presidente del Consiglio. E aggiunge: “L’imbarazzo che forse ha ...