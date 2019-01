CITTÀ DEL VINO ADERISCE A DISTRETTO RURALE TERRE DI ARISTEO

Livorno - nella culla del Pci c’è ancora la cittadinanza a Mussolini. Se ne accorge (96 anni dopo) una lista civica : ‘Revocare’ : Qui nacque il Pci nel 1921 e per settant’anni ha governato la sinistra. Eppure Benito Mussolini è ancora cittadino onorario di Livorno. E a chiedere di revocarla, nel 2019, è un consigliere di una lista civica di centrosinistra, Marco Cannito, da tempo avversario del Pd e da ultimo avversario anche del nuovo corso grillino dopo la vittoria di Filippo Nogarin nel 2014. E’ stato Cannito ad accorgersi che il conferimento della ...