Baglioni con i migranti | Al Bano | Eugenio Bennato e Peppino Di Capri con Salvini

Migranti - ora la Mannoia si schiera con Baglioni : "Io non ho ben capito.." : Come noto sono le dichiarazioni di Claudio Baglioni, rese in conferenza stampa, ad alimentare la polemica politica e nel mondo dello spettacolo. Alcuni, come Magalli e Costanzo , hanno definito fuori ...

Migranti - Magalli frena Baglioni : "La conferenza stampa di Sanremo non era luogo giusto" : Dopo giorni di rumors, silenzi e smentite sembra essere arrivata una mezza verità: I fatti vostri non chiude. A dirlo è Giancarlo Magalli a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 dopo lo spauracchio dei ...

Anche Tony Renis contro Baglioni : "Sbagliata la sua uscita sui migranti" : ' Claudio Baglioni è mio amico, ho grande stima di lui, però le affermazioni sui migranti sotto i riflettori del festival le avrei evitate'. Il cantante e attore Tony Renis , autore di 'Quando, quando,...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio : “Sui migranti sono d’accordo con Claudio Baglioni. Anch’io parlerò di attualità” : “Rispetto a ciò che ha detto in conferenza stampa sul tema dei migranti sono d’accordo con Claudio Baglioni. Come potrebbe essere altrimenti ? Mi è sembrata una dichiarazione assennata e condivisibile”. A dirlo è Claudio Bisio, il co-co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo in un’intervista a La Stampa, all’indomani della polemica politica sulle dichiarazioni fatte dal direttore artistico e conduttore del Festival ...

Sanremo 2019 - Giancarlo Magalli contro Claudio Baglioni : 'Io non l'avrei fatto' : "Un presentatore può commentare l'attività politica? Un presentatore ha il diritto di avere delle opinioni come chiunque altro ma deve avere anche la delicatezza di esprimerle nei luoghi e nei momenti ...

Sanremo 2019 - Fiorella Mannoia sta con Claudio Baglioni : 'Che cosa ha detto di strano?' : Poteva mancare Fiorella Mannoia? Ovviamente no. Anche lei interviene nello scontro tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini sulla questione migranti. La cantante difende il direttore artistico di Sanremo ...

Baglioni con i migranti - Al Bano - Eugenio Bennato e Peppino Di Capri con Salvini : Al Bano è con Salvini. E Peppino Di Capri pure. Per non dire di Eugenio Bennato, amico personale del Capitano, ma Capitan uncino, il celebre hit, non era dedicato a Matteo,. Basteranno questi tre, a ...

Baglioni parla di migranti alla conferenza di Sanremo. Il direttore di Rai1 : "Solito comizio" : La conferenza, priva di notizie, del 9 gennaio per lanciare la 69esima edizione del Festival di Sanremo è stata "incendiata" dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti. A domanda precisa della giornalista Laura Rio de Il Giornale, il cantautore che dal 2003 al 2012 ha organizzato il festival O' Scià a Lampedusa, ha espresso la sua legittima opinione da cittadino:"Ho sempre pensato che gli artisti fanno delle battaglie sociali ...

Claudio Bisio : "Sui migranti sto con Baglioni. Come potrebbe essere altrimenti?" : In queste ore, un grande dibattito sta circondando il Festival di Sanremo dopo le dichiarazioni sui migranti del direttore artistico Claudio Baglioni che, durante la conferenza stampa di presentazione, sul tema migranti aveva affermato: "Siamo un po' alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io. Credo che le misure che sono state ...

Festival di Sanremo - pure Claudio Bisio contro Salvini : "Sto con Baglioni. Michele Serra il mio autore" : Il Festival di Sanremo si fa sempre più politico. La kermesse dell'Ariston, ancor prima del via, si preannuncia una sorta di assedio alle politiche di Matteo Salvini. Insomma, le polemiche non mancheranno. Già, perché alle bordate di Claudio Baglioni sulla "farsa" (a suo dire) relativa agli immigrat

