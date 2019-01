The Elder Scrolls Online | novità in arrivo il 15 gennaio

The Elder Scrolls Online : i dataminer avrebbero scoperto indizi su una nuova espansione : Stando a quanto riportato su ResetEra, i dataminer sono entrati in azione scoprendo alcuni indizi su una possibile nuova espansione di The Elder Scrolls Online.In seguito a una approfondita analisi dei file di recenti aggiornamenti sarebbero emerse informazioni su nuovi DLC. Nello specifico, sembra che la nuova espansione dovrebbe chiamarsi Elsweyr e dovrebbe essere ambientata nella Terra dei Khajiit, all'interno dell'espansione potremmo ...

Michael Pachter : il flop di Fallout 76 non mette a rischio The Elder Scrolls 6 e Starfield : Fallout 76, lo sappiamo (e lo sapete anche voi, fin troppo bene), non ha convinto pubblico e critica; cosa che ha gettato un certo discredito sull'operato di Bethesda, anche in considerazione della pessima gestione dell'"affaire bag-gate" con risarcimenti annessi e connessi. Questo, tuttavia, non scalfisce l'opinione di Micheal Pachter circa il modo in cui i futuri titoli Bethesda saranno recepiti dai videogiocatori: stiamo parlando, ovviamente, ...

Secondo Michael Pachter The Elder Scrolls 6 arriverà quest'anno : Come detto più volte, The Elder Scrolls 6 è ancora un po' lontano. Il gioco è stato annunciato nel corso dell'ultimo E3 con un teaser trailer, ma sembra possibile che l'atteso nuovo capitolo della serie sarà preceduto dall'altro ambizioso progetto di Bethesda, ovvero Starfield.Tuttavia, Secondo l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, il fallimento di Fallout 76 potrebbe aver cambiato i piani di Bethesda. Parlando con GamesIndustry di ...

The Elder Scrolls : Blades rimandato a inizio 2019 : Quando Bethesda ha rivelato per la prima volta The Elder Scrolls: Blades, l'imminente gioco mobile ambientato nell'universo di Elder Scrolls, all'E3 della scorsa estate, l'intenzione era di pubblicare il gioco entro la fine del 2018. Ma a quanto pare la finestra di lancio del gioco è ora cambiata.Come riporta Dualshockers, tramite l'account Twitter ufficiale di Elder Scrolls, apprendiamo che The Elder Scrolls: Blades è ora previsto per l'inizio ...

I giocatori danno il via a una campagna per far comparire la nonna giocatrice di Skyrim su The Elder Scrolls 6 : Sembra un'eternità da quando è stato pubblicato l'ultimo gioco di The Elder Scrolls (sette anni, per la precisione), e probabilmente ci vorranno diversi anni prima di vedere il prossimo. Sarà una lunga attesa, e per alcuni fan più anziani, è davvero una corsa contro il tempo. Ma, come segnala Eurogamer.net, grazie ad una campagna online i fan sperano che almeno la "nonna di Skyrim" sarà coinvolta nel prossimo capitolo.Come forse la nonna più ...