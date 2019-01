Roma | incendio divampa in cavidotto | tram fermi in via Flaminia

Roma : incendio divampa sotto Ponte Sublicio - morto senzatetto : Roma – Un uomo non ancora identificato e’ morto nell’incendio divampato poco dopo le 6.30 nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma. Il corpo carbonizzato e’ stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione per spegnere un rogo.Sul posto, la Polizia ha rinvenuto anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali. Indagini sono in corso ...

Rifiuti Roma - Di Maio : “Città in ginocchio con incendio di uno degli impianti. Massimo supporto dal governo” : “Daremo il Massimo supporto alla Regione Lazio e a Roma. E chiaro che con l’incendio di uno degli impianti fondamentali si è messa la città in ginocchio, però so che Regione, Comune, ministero dell’Ambiente stanno collaborando per trovare una soluzione temporanea”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio a margine della visita alla Pernigotti, interpellato sull’emergenza Rifiuti nella capitale dove i presidi in una ...

Roma - Caudo (Pres. III Municipio) : “Dopo l’incendio la situazione del Tmb Salaria è peggiorata” : Roma – Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, sulla questione del Tmb Salaria a poco meno di un mese dal rogo che ha investito una parte dell’impianto di trattamento meccanico biologico. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi ...

Roma - bus Atac in fiamme/ Ennesimo incendio : sei auto in sosta danneggiate : incendio bus Atac a Roma oggi, 3 gennaio 2019: danneggiate sei auto in sosta. Pd: 'Urgente occuparsi della manutenzione prima che ci scappi il morto'.

TG : due anziani morti nell'incendio di un immobile a Romanshorn

Incendio del Monte Serra - arrestato presunto piRomane - "Io non c'entro nulla" : Due mesi dopo il tremendo rogo c'è un indagato: l'uomo è in carcere a Pisa. Ecco come gli investigatori sono arrivati a lui

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piRomane : sarebbe un volontario dell'antincendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : “Emessi più Benzo Pirene e Pcb che nel rogo di Pomezia” : L’Incendio di Pomezia, divampato all’interno del deposito di rifiuti EcoX nel maggio 2017, ha avuto caratteristiche diverse rispetto a quello del Tmb Salario “perché il materiale in combustione era molto diverso: Imballaggi in plastica a Pomezia, rifiuti indifferenziati al Tmb Salario. A Pomezia si è dunque prodotta più diossina, al Tmb Salario invece più Benzo Pirene e Pcb“. Inoltre, il rogo di Pomezia è stato più esteso ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : rischio accumulo di sostanze tossiche sugli ortaggi : Le sostanze prodotte e disperse nell’aria durante l’Incendio del Tmb Salario potrebbero avere contaminato il suolo, ed in particolare gli ortaggi a foglia larga coltivati in alcune zone identificate dall’Arpa come a maggior rischio. Arpa Lazio ha annunciato oggi durante l’audizione in “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse ...

