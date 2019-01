Mertens: «A Napoli si cresce tanto, lo dimostrano Allan e Koulibaly»

ilnapolista

: Comunicato SSC Napoli: - Dries Mertens non si è allenato oggi a Castel Volturno, ieri ha subìto una leggera distor… - claudioruss : Comunicato SSC Napoli: - Dries Mertens non si è allenato oggi a Castel Volturno, ieri ha subìto una leggera distor… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Mertens: '#Napoli è casa, è famiglia. Con Ancelotti siamo più tranquilli, possiamo vincere l'#EuropaLeague' - Raffaella_M_ : Ennesime parole al miele da parte di #Mertens su Napoli e sul Napoli. A prescindere dal tuo futuro, sarai sempre qu… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) «Abbiamo fatto 44 punti» Driesè stato intervistato a Radio Kiss KissHa parlato delle sue condizioni fisiche, della sua distorsione alla caviglia: «Sto un po’ male ma tutto sommato va bene».«Abbiamo fatto 44 punti nel girone d’andata e sono tanti. Stiamo facendo bene».Il gruppo «Siamo insieme da molti anni, siamo una famiglia, ci conosciamo tutti, conosciamo anche i bambini degli altri. A maggior ragione con Ancelotti, che è più tranquillo di Sarri. Ad Ancelotti piace conoscere, ci chiede spesso i ristoranti in cui andare».«Il nostro obiettivo è continuare a dar fastidio alla Juve. Ci abbiamo provato anche l’anno scorso. C’è anche uno scontro diretto. Non si sa mai, la Juventus può perdere punti e fiducia, noi dobbiamo farci trovare pronti».«Ilpuò vincere l’Europa League. In Champions non siamo stati fortunati, ...