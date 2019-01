Il Segreto | trame al 18 gennaio | Matias decide di prestare i soldi a Isaac

Trame Il Segreto : Antolina sposa Isac - il padre della Laguna ha un incidente : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera spagnola “Il Segreto” sempre in grado di stupire. Tra qualche mese Elsa Laguna (Alejandra Meco) assumerà un ruolo fondamentale nelle vicende ambientate a Puente Viejo. La fanciulla dopo aver fatto tornare il sorriso al suo amato Isaac Guerrero, (Ibrahim Al Shami) che credeva di averla persa per sempre, si allontanerà per l’ennesima volta dal carpentiere a causa di ...

Trame Il Segreto : Elsa medita un piano per smascherare Antolina davanti a tutti : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni del mese di marzo si soffermano su Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco. La ragazza, infatti, crederà che Antolina abbia ingannato Isaac al fine di sposarla. Il Segreto: Antolina era l'amante di Jesus Isaac, Antolina e Elsa daranno vita ad un nuovo triangolo amoroso nel corso delle ...

Trame Il Segreto 13-18 gennaio : Antolina è incinta - Julieta flirta con Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su "Il Segreto", la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate da domenica 13 a venerdì 18 gennaio svelano che Prudencio sarà geloso della vicinanza "sospetta" tra la moglie Julieta e Fernando. Elsa scoprirà che Antolina aspetta un bambino, mentre Raimundo sarà in ansia per le sorti di Donna Francisca....Continua a leggere

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 13 al 18 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 13 a venerdì 18 gennaio 2019: Elsa non sa rispondere alla domanda di Antolina sul perché sia andata a cercare Isaac a Puente Viejo pur credendo che fosse morto. Il dottor Zabaleta dice ad Elsa che si è completamente ripresa e così la ragazza incomincia ad organizzare nuovamente il suo matrimonio con Isaac. Antolina piange disperata. Matias, una volta scoperto che Elsa è stata ...

Trame Il Segreto : Julieta minaccia di morte il marito - Prudencio Ortega : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da più di 7 anni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda a marzo su Canale 5 riguardano Julieta Uriarte, una delle principali protagoniste delle vicende ambientate a Puente Viejo. La ragazza, infatti, deciderà di vivere la sua storia d'amore con Saul, tanto da minacciare Prudencio di gravi ritorsioni se non la ...

Il Segreto - trame spagnole : Mauricio ha rapito Julieta - Camelia ha l'encefalite : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda in Spagna a gennaio, svelano che Maria vedrà il ritorno di Gonzalo alla Casona, mentre il dottor Alvaro sarà in pensiero per la piccola Camelia dopo il sopraggiungere di alcune complicazioni legate alla varicella. Infine Severo scoprirà che Mauricio ha rapito Julieta prima ...

Spoiler Il Segreto trame iberiche : Julieta e l'amato sequestrati da Molero : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio, svelano che Gonzalo farà una breve comparsa a Puente Viejo per salutare Maria ed i loro bambini mentre Saul e Julieta cadranno nelle mani di Molero. Gonzalo lascia Maria e Puente Viejo Fernando Mesia temerà che il ritorno di Gonzalo possa in qualche modo ...

Il Segreto - Julieta resta con Prudencio : anticipazioni trame dal 7 all’11 gennaio : Chi lo segue lo sa: Il Segreto non si ferma mai perché dietro ogni angolo di Puente Viejo è in agguato un qualche intrigo, un complotto o – appunto – un Segreto da custodire gelosamente da chi invece vuole impossessarsene. Dopo i bagordi natalizi e i conseguenti spostamenti qua e là lungo il palinsesto, la soap opera spagnola riprende il suo posto abituale all’interno della sua rete di competenza, recuperando il suo spot ...

Trame spagnole Il Segreto : Saul ritrova la Uriarte - la figlia di Marcela ammalata : Eccoci tornati con un nuovo spazio incentrato alla soap opera iberica “Il Segreto”. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, Saul Ortega dopo essere stato abbandonato sull’altare si ricongiungerà con la sua amata Julieta Uriarte. Quest’ultima riuscirà finalmente a fuggire dalla sua prigionia grazie all’arresto di Melero. La figlia di Marcela Del Molino e Matias Castaneda invece rimarrà ...

Anticipazioni Il Segreto - trame all'11 gennaio : Isaac e Matias salvano Adela : Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola di Canale 5 'Il Segreto', capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani. Ci sono nuovi colpi di scena riguardanti alcuni personaggi che si distinguono per un loro atto eroico, mentre Julieta continua a vivere un momento difficile nella sua vita sottostando alle richieste da parte di Matias. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a ...

Trame Il Segreto : Julieta fa l'amore con Fernando per smascherare Prudencio : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate si soffermano su Julieta Uriarte interpretata da Claudia Galan. La nostra eroina, infatti, deciderà di trovare il colpevole della morte di Saul. Per questo motivo prima farà pace con Prudencio, poi si concederà a Fernando con risvolti sorprendenti. Il Segreto, anticipazioni: ...

Trame Il Segreto : Dolores lascia Puente Viejo per girare il mondo in 150 giorni : Nuovo spazio dedicato alle notizie sulla soap de Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che in Spagna ha raggiunto la decima stagione. Ricordiamo ai seguaci di Canale 5 che la telenovella andrà in onda anche domenica 6 gennaio a partire dalle 16:25 dopo la puntata di Una Vita. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Dolores interpretata dall'attrice iberica Maribel Ripol. Quest'ultima, infatti, vincerà un ...

Il Segreto - trame prossima settimana : Elsa ricompare - Julieta si concede a Prudencio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti la settimana che va da lunedì 7 gennaio 2019 a venerdì 11 gennaio 2019. Dopo le variazioni di programmazione nelle festività natalizie, la telenovela ambientata a Puente Viejo ritorna nella sua consueta collocazione delle 16,10 su Canale 5. Molti i colpi di scena che attendono i fan della soap ideata da Aurora Guerra nella prossima settimana e che vedranno la comparsa di ...