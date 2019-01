ilfattoquotidiano

: Blog | Firenze, bruciati 80 milioni per l'inceneritore. E per una volta non è una cattiva notizia - Il Fatto Quotid… - MandrilloBionic : Blog | Firenze, bruciati 80 milioni per l'inceneritore. E per una volta non è una cattiva notizia - Il Fatto Quotid… - fattoquotidiano : Firenze, bruciati 80 milioni per l’inceneritore. E per una volta non è una cattiva notizia - Cascavel47 : Firenze, bruciati 80 milioni per l’inceneritore. E per una volta non è una cattiva notizia -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) La Banca europea degli investimenti ha revocato il finanziamento di 80di euro previsto per il nuovo, inquinante, inceneritore di, dopo che il Consiglio di Stato ha annullato nei mesi scorsi l’Autorizzazione Unica alla società QThermo – costituita all’uopo dalla multiutility Hera e da Alia spa – a costruire la società di gestione dei rifiuti della piana fiorentina.A darnesono le Mamme No Inceneritore, da anni impegnate – insieme al Presidio NoInceneritore NoAeroporto e ai movimenti di base – a costruire dal basso, in maniera diffusa e contro i poteri locali, una cultura virtuosa come previsto dalla Strategia Rifiuti Zero.Ora che il progetto dell’inceneritore ha avuto un definitivo stop legale – e uno enorme economico – le Mamme, e noi con loro, chiedono a Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ...