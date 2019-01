Calciomercato Genoa | è fatta per Pezzella | arriva dall' Udinese

Calciomercato Genoa - pioggia di cessioni in arrivo : la situazione : Calciomercato Genoa, diverse cessioni si vanno profilando nella rosa del Grifone, Preziosi lavora alacremente sul mercato Calciomercato Genoa – Il Grifone è storicamente un club molto attivo sul mercato anche nella sessione invernale e sarà così anche quest’anno. Diversi calciatori della rosa del Genoa hanno infatti le valigie in mano, pronti a salutare la truppa di mister Prandelli. Certo dell’addio Marchetti, portiere ...

Calciomercato Juventus : affare con il Genoa in vista? : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...

Calciomercato Juventus e Genoa : trattativa Sturaro-Romero : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Calciomercato Genoa - il triplo colpo è servito : il nuovo 11 di mister Prandelli [FOTO] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato LIVE - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...

Il Calciomercato oggi – L’intreccio e gli innesti del Genoa - nuova squadra per il fratello di Pogba : Il calciomercato oggi – Il Genoa ha beneficiato del ribaltone in panchina, in particolar modo il tecnico Cesare Prandelli ha avuto l’abilità di risollevare una situazione difficile, ha riportato fiducia ma soprattutto gioco e risultati positivi. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, è arrivato Jandrei ma non è di certo finita. In arrivo altri due centrocampisti, il ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...

Calciomercato Genoa - rossoblu scatenati : Pezzella - Sturaro e Bertolacci : Calciomercato Genoa – La palma della Società più attiva in questa prima settimana del Calciomercato invernale spetta senza ombra di dubbio al Genoa di Prandelli. Vediamo perché. Partiamo dalle uscite. Kouamé nei prossimi giorni potrebbe lasciare la squadra rossoblu, il Direttore Generale del Genoa Giorgio Perinetti ha confermato il contatto tra i presidenti di Genoa […] L'articolo Calciomercato Genoa, rossoblu scatenati: Pezzella, ...

Calciomercato Genoa - Perinetti annuncia una cessione e svela le altre trattative : “Kouame al Napoli? Stiamo parlando, c’e’ stato un approccio tra i presidenti Preziosi e De Laurentiis anche impegnativo, per cosi’ dire. Ora bisogna passare alla fase operativa, con i dettagli di vari bonus e tecnicismi che, alla fine, sono quelli che contano”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore Giorgio Perinetti, intervistato da Radio Kiss Kiss. Ma nella trattativa potrebbero essere inseriti ...

Calciomercato Genoa - prestito di Pezzella in dirittura. Zukanovic potrebbe finire all'Udinese : Fare percorsi inversi, cosa che accade spesso nel Calciomercato. Lo faranno, probabilmente, anche Giuseppe Pezzella e Eervin Zukanovic . Dall' Udinese al Genoa e viceversa. La società rossoblù cercava ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Calciomercato - scambio tra Genoa ed Udinese : affare in dirittura d’arrivo : Calciomercato, Genoa ed Udinese hanno raggiunto l’accordo per uno scambio che modificherà entrambi i pacchetti arretrati Calciomercato, Genoa ed Udinese completano uno scambio che era nell’aria da diversi giorni. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, il Grifone si è accaparrato Pezzella, terzino sinistro ex Palermo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Potrebbe invece fare un viaggio in ...