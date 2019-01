Annalisa Minetti insultata su Instagram | Sei cieca | non avresti dovuto mettere al

Annalisa Minetti insultata su Instagram : Annalisa Minetti ha sempre dimostrato a se stessa e a tutti i suoi followers che la cecità, disabilità che l’ha colpita ormai da anni, non è e non deve essere un limite, un ostacolo al normale svolgimento della sua vita e proprio nell’ultimo scatto su “Instagram” si mostra abbracciata alla figlia mentre festeggia il 27 preso al suo ultimo esame. Una scena di gioia condivisa sui social che però ha scatenato gli hater che si sono ...

Annalisa Minetti a Ora o mai più 2 : la cantante entra a far parte del cast : Ora o mai più 2: Annalisa Minetti nel cast della seconda stagione Reduce dal grande successo del torneo di Tale e quale show, Annalisa Minetti, secondo quanto riportato da TvBlog, entrerà ufficialmente nel cast della seconda edizione di Ora o mai più, che vedrà al timone ancora una volta l’impeccabile Amadeus. Un vero e proprio […] L'articolo Annalisa Minetti a Ora o mai più 2: la cantante entra a far parte del cast proviene da ...

Annalisa Minetti piange a Vieni da me : 'Non potrò mai vedere i miei figli' : Momento di grande commozione nell'ultima puntata di 'Vieni da me' il programma condotto da Caterina Balivo. Ospite della trasmissione, Annalisa Minetti che ha parlato della sua...

