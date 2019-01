Un altro conflitto con Parigi | Toninelli ricongela la Tav

UNICEF : bambini sotto attacco - mai così altro il numero di Paesi in conflitto : “Nel 2019 si celebra il 30° anniversario della ratifica della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e il 70° anniversario della Convenzione di Ginevra, ma oggi, un maggior numero di Paesi è coinvolto in conflitti interni o internazionali più che in ogni altro momento degli ultimi 30 anni. I bambini che vivono in situazioni di conflitto sono fra coloro che hanno meno probabilità di avere i loro diritti ...