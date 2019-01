Twitter | via al test per cambiare gli strumenti di dialogo

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo loro i ...

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un grave di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo ...

Olivia Newton John su Twitter : “Rumors sulla mia morte esagerati” : Un video su Twitter per rassicurare i fan: "Buon anno a tutti! Volevo solo dire che i rumors sulla mia morte sono ampiamente esagerati, per citare una frase molto famosa (attribuita a Mark Twain ndr.)". Olivia Newton-John ha risposto così alle indiscrezioni che la volevano in un punto di morte. La protagonista di Grease dal 1992 sta combattendo contro il cancro. Nel video pubblicato su Twitter ammette di sentirsi bene e augura a tutti "un 2019 ...

“Olivia Newton-John sta morendo” - la notizia diventa virale in Rete ma la star di Grease smentisce su Twitter : “In realtà sto bene” : Per la terza volta nella sua vita, la star di Grease Olivia Newton-John sta lottando contro il cancro. Nel 1992 era riuscita infatti a sconfiggere un tumore al seno che le si era ripresentato poi nel 2017 ma, proprio quando pensava di esser uscita dall’incubo, le è arrivata una nuova terribile diagnosi: la malattia è tornata, questa volta alla schiena. L’attrice non si è mai lasciata abbattere e ha continuato a lottare per la ...

Olivia Newton-John gravemente malata : la star di Grease su Twitter : 'In realtà sto bene' : Aveva lottato contro il cancro nel 1992, poi nel 2017 il terribile male si è ripresentato nuovamente al seno e l'anno scorso la diagnosi dei medici ha rivelato un alto tumore alla...

Olivia Newton-John gravemente malata. Il video dell'attrice di Grease su Twitter : «Ecco la verità» : Happy New Year! Here's to a wonderful 2019! Love & light, Olivia pic.Twitter.com/1Nd2jIcRb1 - Olivia Newton-John, @Olivianj, 3 gennaio 2019 La notizia ha fatto in poco tempo il giro del mondo, ...

Champions League - il Psv scherza via social col Tottenham : ecco il messaggio su Twitter [FOTO] : “Più tardi ringraziateci“: è il tweet scherzoso postato dal Psv Eindhoven e rivolto al Tottenham dopo il pareggio di ieri sera per 1-1 a San Siro contro l’Inter, che di fatto ha permesso agli Spurs di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League grazie al contemporaneo pareggio degli inglesi al Camp Nou contro il Barcellona. Il messaggio, accompagnato da una faccina che strizza l’occhio, è stato ritwittato ...

Fake Republic - la satira politica ora viaggia su Twitter : ...? Perché vengono creati questi account? E i personaggi presi di mira da questa nuova satira come la prendono? Sara Dellabella e Romana Ranucci accompagnano i lettori in un viaggio attraverso il mondo ...

Twitter punta sul calcio - al via il live twitting delle partite : immagine: Pixabay Twitter annuncia dei canali appositi per seguire le partite di calcio tramite live twitting. Il social propone un nuovo modo di seguire le partite. Al posto di seguire un hashtag specifico ora saranno disponibili delle pagine evento legate ai campionati di Premier League, English Championship, La Liga, Serie A, Ligue 1 e la Bundesliga. Queste nuove stanze di live twitting saranno disponibili da un’ora prima dell’inizio della ...

Carlo Calenda su Twitter contro i videogiochi 'In casa mia non entrano. Salviamo i nostri ragazzi dall ignoranza' : ROMA - Tre tweet al veleno contro i videogiochi e Carlo Calenda si attira contro professori e semplici cittadini, che lo accusano di farla troppo semplice. 'Sarà forte ma io considero i giochi ...