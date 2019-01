Trono Classico | Raffaella | reazione intervista Sara e pensiero per lenticchio

News Trono Classico : Andrea Dal Corso svela cosa pensa di Stefano Sala : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne incontra Stefano Sala Andrea Dal Corso, alcune settimane fa, ha rivelato di aver convissuto qualche anno con Stefano Sala. E da quel momento sono diventati grandi amici. Proprio poco fa i due si sono incontrati a Lugano per fare un servizio fotografico. E in questa circostanza Andrea Dal Corso del Trono Classico di Uomini e Donne ha detto la sua su Stefano Sala. In pratica il giovane corteggiatore del dating ...

Uomini e Donne - Trono Classico : NATALIA chiede ad IVAN se ha avuto una storia con… [anticipazioni] : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è parlato di Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro. Il nome della ragazza è stato fatto da NATALIA, corteggiatrice di IVAN Gonzalez. Cerchiamo dunque di capire meglio cos’è successo nel dating show di Maria De Filippi grazie alle anticipazioni. Tutto è iniziato quando Sonia, stizzita dal fatto che IVAN avesse dichiarato di non avere baciato NATALIA per ...

Trono Classico news : Giulia Cavaglià reagisce dopo la segnalazione : Giulia Cavaglià del Trono Classico sbotta dopo la segnalazione Giulia Cavaglià è interessata davvero a Lorenzo Riccardi? Secondo l’influencer Deianira Marzano non proprio. Difatti quest’ultima, ieri su instagram, ha rivelato che la ragazza sarebbe decisamente più interessata agli sponsor che al tronista, mostrando anche alcune chat private che la inchioderebbero. Una segnalazione che ha fatto inevitabilmente finire Giulia del Trono ...

Uomini e Donne/ Luigi - Lorenzo e Teresa rinunciano alla prima serata? - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Sonia Puglisi dice addio a Luigi Mastroianni e non torna in studio? Gli indizi della corteggiatrice

Uomini e Donne Trono Classico - Marta Pasqualato furiosa : lungo sfogo sui social : Uomini e Donne, Marta Pasqualato dopo la sua esperienza al Trono Classico: “All’Università sono rimasta indietro con gli esami ma mi mantengo da sola” La scorsa settimana Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto seguita sui social, aveva annunciato su Instagram di aver intenzione di dedicarsi ad un nuovo progetto. La ragazza, iscritta […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Marta Pasqualato ...

UOMINI E DONNE Trono Classico : LORENZO e la finta scelta - anticipazioni : Nelle scorse registrazioni del trono classico di UOMINI e DONNE, LORENZO Riccardi si è reso protagonista di uno “scherzo” ai danni di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, le uniche due corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Il giovane, in pratica, ha finto di non essere interessato a fare la scelta in prima serata e, per comprendere meglio se le ragazze fossero coerenti con le dichiarazioni fatte qualche settimana prima, ha chiesto a ...

Uomini e donne/ Video - Raffaella Mennoia mostra la location per il serale e le scelte - Trono Classico - : Uomini e donne torna in onda e si prepara per il serale del Trono Classico: in un Video, Raffaella Mennoia mostra la location per il grande appuntamento

Anticipazioni Trono Classico - Soleil tronista nel 2019? Sorge risponde : Anticipazioni Trono Classico, Soleil tronista nel 2019? Arriva la risposta dell’ex corteggiatrice Come sta Soleil Sorge? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (e scelta di Luca Onestini) la potremmo ritrovare sul Trono nel 2019? Questa la suggestione che alcuni fan hanno fatto circolare negli scorsi giorni e che poi hanno direttamente recapitato all’italo americana, conoscenza […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, ...

Uomini e Donne Trono Classico - la frase di Teresa non piace : Il pubblico la contesta : Uomini e Donne Trono Classico, la frase di Teresa Langella non piace: Il pubblico contesta la sua uscita Teresa Langella si è sempre distinta a Uomini e Donne per essere una tronista senza peli sulla lingua. Quando ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione, o quando le è stato chiesto, l’ex tentatrice non […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, la frase di Teresa non piace: Il pubblico la contesta proviene da ...

Anticipazioni U&D - Trono Classico : la 'scelta' farlocca di Lorenzo crea il caos : Appuntamento con le Anticipazioni del trono classico di Uomini e donne che riguardano quanto avvenuto nel corso dell'ultima registrazione di giovedì 3 gennaio 2019. Da quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news', nello studio di Maria De Filippi è scoppiato il caos, dopo che Lorenzo Riccardi ha finto una scelta per mettere alla prova le sue corteggiatrici. Peccato che la presa in giro è stata mal digerita da Claudia e Giulia, con la prima che ...

Anticipazioni Trono Classico - Maria De Filippi mette KO Andrea e Luigi dopo i baci : Trono Classico Anticipazioni: protagonista Maria De Filippi Da un po’ di tempo abbiamo notato che Andrea Cerioli e Luigi Mastroianni, più di Ivan Gonzalez, pretendono delle reazioni a comando dalle loro corteggiatrici come se le ragazze non avessero una personalità ben precisa e dovessero adattarsi alle loro esigenze. La stessa cosa in effetti l’ha fatta […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Maria De Filippi mette KO ...

Trono Classico - Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi fa una doppia scelta! : Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa una finta scelta Oggi Lorenzo Riccardi del Trono Classico di Uomini e Donne ha scelto. Una scelta però finta. Come è andata? Come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate poco fa dal blog News UeD, il tronista ha deciso di mettere alla prova le due corteggiatrici Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Difatti, come molti sapranno, queste ultime due, nella puntata registrata la ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione : Sonia torna da Luigi Mastroianni? - Trono Classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Oggi 3 gennaio 2019 ci sarà una nuova registrazione. Verrà annunciata la prima scelta?

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione : il mistero delle scelte in prima serata... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Oggi 3 gennaio 2019 ci sarà una nuova registrazione. Verrà annunciata la prima scelta?