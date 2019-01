Sydney | Seppi ai quarti | fuori la numero 1 Halep

Sydney : Seppi vola ai quarti : Prossimo avversario dell'azzurro sarà il 20enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo. I due non si sono mai affrontati prima. Accede anche ai quarti di finale anche l'argentino 19enne Diego ...

Tennis - Fognini ai quarti ad Auckland. Sydney - Seppi batte Klizan : Simona Halep Condividi HALEP ESORDIO AMARO NEL 2019 - Nel tabellone femminile di Sydney, inizia nel peggiore dei modi il 2019 della numero uno del mondo, Simona Halep. La rumena, numero uno del mondo,...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi vola ai quarti di finale. Sconfitto in due set Martin Klizan : Continua nel migliore dei modi l’avvicinamento di Andreas Seppi all’Australian Open. L’altoatesino si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Sydney dopo aver Sconfitto in due set lo slovacco Martin Klizan, numero 40 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. L’altoatesino, numero 37 del ranking, deve subito fronteggiare due palle break in apertura di primo set, ma ...

Tennis - Sydney : Seppi elimina Chardy - Giorgi si arrende alla Kerber : Il sudcoreano, testa di serie numero 6, cede per 7-5 6-3 alla wildcard australiana Rubin Statham, numero 279 del mondo, mentre Johnson, nono favorito del seeding, è battuto per 7-5 6-3 da Leonardo ...

Tennis : a Sydney Giorgi cede alla Kerber - avanza Seppi : Sydney - Camila Giorgi sogna per un set. Sogna la rivincita contro la campionessa in carica del WTA di Sydney la tedesca numero 2 del mondo Angelique Kerber che l'aveva sconfitta un anno fa in semifinale. Ma dopo un primo set che lascia molti rimpianti, l'azzurra cede 7-6, 3, 6-2. La tedesca centra così la quarta vittoria in ...

Tennis - tornei : Seppi ok a Sydney - Chardy battuto in tre set : Il sudcoreano, testa di serie numero 6, cede per 7-5 6-3 alla wildcard australiana Rubin Statham, numero 279 del mondo, mentre Johnson, nono favorito del seeding, è battuto per 7-5 6-3 da Leonardo ...

Sydney : buon esordio di Seppi - Chardy ko in tre set : Il 34enne di Caldaro, numero 37 del mondo e ottava testa di serie, ha battuto per 7-5 2-6 6-4 il francese Jeremy Chardy, 36, fresco reduce dalla semifinale a Brisbane. Nel prossimo turno l'...

ATP Sydney – Esordio vincente per Seppi : Chardy ko in tre set : Andreas Seppi sorride in Australia: staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Sydney Buona la prima per Andreas Seppi al torneo ATP di Sydney: il tennista italiano ha trionfato all’Esordio, battendo il francese Chardy in tre set. Al numero 37 del ranking ATP è servita un’ora e 53 minuti per mandare al tappeto il suo avversario, col punteggio di 5-7, 6-2, 4-6. Esordio soddisfacente dunque per Seppi, che adesso ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi lotta e supera in tre set Jeremy Chardy. L’azzurro accede al secondo turno : Andreas Seppi “l’australiano” risponde presente. L’azzurro (n.37 del ranking), che ama giocare storicamente a certe latitudini, si è imposto con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 contro il francese Jeremy Chardy (n.36 del mondo) nel primo turno dell’ATP di Sydney (Australia). Una prestazione di grande carattere quella dell’altoatesino che ha dimostrato ancora una volta che quando c’è da lottare lui c’è. ...

ATP Sydney 2019 - il tabellone e gli accoppiamenti. Andreas Seppi debutta contro Jeremy Chardy : Nella seconda settimana della stagione di tennis maschile arriva l’ATP 250 di Sydney, che si gioca sui campi dell’impianto che ospitò le Olimpiadi del 2000. Prima testa di serie è il greco Stefanos Tsitsipas, che viene dalla Hopman Cup disputata a Perth in coppia con Maria Sakkari. Così come Daniil Medvdev (Russia), Diego Schwartzman (Argentina) e Gilles Simon (Francia), Tsitsipas usufruirà di un bye al primo turno, fortuna che non ...