Samsung al Ces presenta lo schermo componibile a Micro Led

Nuova sbirciatina allo smartphone pieghevole Samsung al CES 2019 : la volta buona? : Lo smartphone pieghevole Samsung è di scena al CES 2019, non certo in un evento pubblico ma piuttosto in qualche meeting privato o comunque destinato a pochi eletti, in una sorta di anteprima della tecnologia che verrà, pensata per partner, produttori di cover e accessori e pochi altri. La notizia giunge dalla fonte asiatica TheInvestor: il device rivoluzionario sarebbe già stato mostrato, lasciando senza parole non pochi spettatori hi-tech: ...

CES 2019 : Samsung e la casa intelligente : Il supporto per AirPlay 2 sarà disponibile nelle Smart TV Samsung in 190 paesi di tutto il mondo. casa Family Hub 2019 è stato reso ancora più intuitivo e intelligente. Il nuovo display interattivo ...

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

Ces 2019 - schermi Samsung con tecnologia modulare Micro LED : Las Vegas, 8 gen., askanews, - Samsung ha presentato le innovazioni nella tecnologia di visualizzazione modulare Micro LED, durante l'annuale First Look Event al CES 2019, la fiera della tecnologia in ...

Samsung aggiorna i suoi frigoriferi intelligenti Family Hub al CES 2019 : La linea di frigoriferi intelligenti di Samsung si aggiorna. Al CES 2019 l'annuncio di nuove funzionalità, una revisione estetica dell'interfaccia e una migliore integrazione con l'assistente virtuale Bixby per la serie dei Samsung Family Hub. L'articolo Samsung aggiorna i suoi frigoriferi intelligenti Family Hub al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ces 2019 - Samsung presenta la tv che si monta come un Lego : Las Vegas – C’è chi srotola e poi arrotola e chi invece scompone e ricompone. Di fronte alla rivale Lg, che inaugurando le conferenze di Ces 2019, ha annunciato una spettacolare tv srotolabile, Samsung ha tracciato quello che per l’azienda coreana sarà il futuro: la tv modulare. Vale a dire che potremo costruirla a piacimento, come fosse fatta di mattoncini Lego, per ottenere non solo le dimensioni desiderate e un rapporto ...

Samsung Micro Led 4K da 75” : in mostra al CES la Tv del futuro : Samsung ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas un innovativo Tv modulare dalle elevatissime prestazioni

Qualcomm svela che soltanto il 22% di smartphone Huawei e il 38% di Samsung usa i suoi processori : Qualche giorno fa Qualcomm e la FTC (Federal Trade Commission) si sono "incontrate" nelle aule di un tribunale statunitense per una causa antitrust L'articolo Qualcomm svela che soltanto il 22% di smartphone Huawei e il 38% di Samsung usa i suoi processori proviene da TuttoAndroid.

Una via di mezzo il display del Samsung Galaxy S10 rispetto ai predecessori : Sono sempre molto interessanti le indiscrezioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, soprattutto per quanto concerne il display dei vari modelli che nel corso delle prossime settimane verranno lanciati sul mercato. Di recente abbiamo condiviso con voi il punto della situazione a proposito delle principali differenze tra i modelli appartenenti a questa famiglia, ma oggi 2 gennaio è possibile scendere maggiormente in dettagli andando ad ...

Samsung Remote Access : la novità in arrivo nel 2019 : Un mondo connesso, tutte le necessità a portata di mano, o di 'divano'. Il 2019 di Samsung: Remote Access Come già accennato, da quest'anno, gli smart tv prodotti da Samsung, saranno connessi a tutti ...

Samsung potrebbe lanciare le sue Smart Sports Shoes al CES 2019 : Samsung potrebbe sfruttare i riflettori dell'imminente CES 2019 per presentare le sue nuove Smart Sports Shoes brevettate qualche mese fa. L'articolo Samsung potrebbe lanciare le sue Smart Sports Shoes al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

