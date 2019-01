Milan | i 5 top arrivati dal mercato di gennaio

Volano le Borse - Milano +3 - 37% Stop della Fed al rialzo dei tassi : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,37% a 18.831 punti. Chiude a 268,2 punti base lo spread tra Btp e Bund, col rendimento del decennale italiano al 2,9% sul mercato secondario Segui su affaritaliani.it

Juve - Paratici : 'Higuain rimane un top. È importante per il Milan - il futuro...' : Può accadere anche ai migliori, come lui, di non segnare per 4 o 5 partite, ma Higuain rimane tra i primi centravanti al mondo , l'ha dimostrato in queste stagioni in Europa, ha segnato ovunque. Il ...

Serie A - Giudice Sportivo : due giornate a Marusic e Meite - stop per Suso che salta la Supercoppa Juve-Milan : Due giornate di squalifica ad Adam Marusic, Lazio, e Soualiho Meite, Torino, . E' questa la sanzione più pesante decisa dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della ...

Basket - Olimpia Milano : lungo stop per Tarczewski - al suo posto in arrivo Alen Omic dal Buducnost : Inizio di 2019 sfortunato per l’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani, che domani scenderà in campo contro il Buducnost Podgorica nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019, dovrà fare a meno del centro statunitense Kaleb Tarczewski. Il giocatore americano aveva riportato un colpo alla mano destra contro il Maccabi Tel Aviv ed era stato precauzionalmente tenuto a riposto nella sfida di campionato contro Avellino. ...

Smog : a Milano e Torino stop a veicoli inquinanti : Nel primo giorno dell'anno scatta il blocco delle auto fino ai diesel euro 4. Provvedimento necessario per l'innalzamento dei livelli d'inquinamento -

Spettatori girone d’andata : Inter al top - seguono Milan e Juve : Bene la Roma, boom della Lazio e crolla il Napoli. L'affluenza complessiva negli stadi della Serie A è aumentata del 2,8% L'articolo Spettatori girone d’andata: Inter al top, seguono Milan e Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Top&Flop Milan – Da Suso a Higuain : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Il girone d’andata si è ormai concluso e per il Milan è ora di trarre le somme della prima metà di stagione: ecco promossi e bocciati di queste prime 19 partite Il girone d’andata è passato agli archivi con l’ultima sfida del 29 dicembre. Il Milan si ritrova in piena corsa per un posto in Champions League ma le ultime partite hanno fatto suonare più di un campanello d’allarme. Risultati altalenanti e prestazioni sottotono di diversi big, ...

Milano - da domani stop ai diesel Euro 4 : ANSA, - Milano, 31 DIC - Da domani, primo gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano , Lombardia, ...

Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno/ Smog - stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019 : info e orari : Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno: allarme Smog, stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019. info e orari, le ultime notizie

Spettatori girone d’andata : Inter al top - seguono Milan e Juve : Bene la Roma, boom della Lazio e crolla il Napoli. L'affluenza complessiva negli stadi della Serie A è aumentata del 2,8% L'articolo Spettatori girone d’andata: Inter al top, seguono Milan e Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Smog : a Milano da domani stop ai veicoli diesel euro 4 : stop ai veicoli diesel euro 4 e attenzione alla temperatura nelle case e negli uffici: non deve superare i 19 gradi. Scattano da domani, a Milano, le misure antiSmog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30, il divieto di superare la temperatura di 19 ...

Basket - Serie A : primo stop per Milano - Avellino fa l'impresa. Venezia cade a Reggio Emilia : Alla 13a giornata del campionato di Basket, si interrompe l'imbattibilità dell'Armani Milano . La Sidigas Avellino vince in casa 85-81: prova mostruosa di Sykes , 31 punti,, bene anche Green , 18, e ...

Basket - serie A : Avellino infligge il primo stop a Milano - Venezia ko a Reggio Emilia : ROMA - Si interrompe alla tredicesima giornata di campionato la cavalcata vincente di Milano. L'impresa di imporre il primo stop all'Olimpia capolista la firma Avellino, che con questo successo di ...

Basket : primo stop per Milano - Avellino fa l'impresa : Alla 13a giornata del campionato di Basket, si interrompe l'imbattibilità dell'Armani Milano . La Sidigas Avellino vince in casa 85-81 , con una prova mostruosa di Sykes , 31 punti,, bene anche Green ,...