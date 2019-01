Decreto su Quota 100 e Reddito di Cittadinanza il 10 gennaio in CdM Ma c' è l' alt di

Pensioni e LdB 2019 : il Premier Conte su Quota 100 e RdC : 'Decreto giovedì' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 gennaio 2019 vedono arrivare un importante aggiornamento dal Premier Giuseppe Conte in merito all'arrivo del Decreto riguardante la riforma delle Pensioni e del welfare nel Consiglio dei Ministri di domani. Nel frattempo continua la discussione politica interna alla maggioranza sulle nuove misure, mentre dall'Inps si esprime perplessità sulla mancanza di risorse per attuare tutti i provvedimenti decisi ...

Quota 100 - via da aprile con la misura nel Decreto Legge in materia pensionistica : Con 38 anni contributivi e 62 anni di età si potrà accedere già da aprile prossimo al piano pensionistico Quota 100. Al momento, i tecnici del governo sono impegnati a predisporre tutti i criteri necessari su cui poggia il piedistallo dell'attuale bozza di "Decreto Legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e agli interventi in materia pensionistica». Pace contributiva con Quota 100 Come si Legge su "Il ...

[Il retroscena] Le polemiche su Reddito di cittadinanza e Quota 100 : il rischio "nero" incombe sul Decreto : Il rischio che metà dei fondi destinati al Reddito di cittadinanza, circa tre miliardi dei 6,5 stimati, vada a chi lavora già ma a nero, quindi con un danno doppio per lo Stato. L'incognita dei Centri ...

