Su Infinity arriva Cattivissimo 3! Stavolta i Minions sono in carcere…

Quanto è dura essere popolari a scuola! Su Infinity arriva L’asso nella manica : A.S.S.O. è l’acronimo di Amica Sfigata Strategicamente Oscena, un appellativo che nessuno vorrebbe mai ricevere. La definizione diviene ancora più compromettente se siamo in un liceo in cui tutto ruota attorno alla reputazione che si ha. Quando viene a sapere che una simile nomea la accompagna, l’intraprendente Bianca cade dalle nuvole. Decisa a togliersi di dosso questa etichetta, abbandona le sue avvenenti amiche, le popolari Jess e Casey, e ...

Arriva The Big Bang Theory 12 in Italia - l’ultima stagione da gennaio su Infinity : tutta la programmazione : Finalmente Arriva The Big Bang Theory 12 in Italia. L'attesissima dodicesima e ultima stagione sarà disponibile su Infinity il prossimo anno. Più precisamente, dal 28 gennaio la piattaforma pubblicherà un episodio a cadenza settimanale, seguendo la messa in onda americana - almeno così dovrebbe essere. Il nuovo ciclo di episodi si apre con il viaggio di nozze di Amy e Sheldon. Per l’occasione, il fisico teorico, con il suo solito carattere, ...

Crazy & Rich – il film campione di incassi arriva su Infinity : Crazy & Rich La commedia campione d’incassi Crazy & Rich sarà disponibile su Infinity in modalità premiere dal 7 al 12 dicembre, anche in 4K. Una commedia dallo stile bollywoodiano, la prima ad avere un cast completamente orientale. Rachel (Gemma Chan) e Nick (Henry Golding), invitati ad un matrimonio a Singapore, partono da New York per partecipare alla celebrazione. Rachel, è emozionatissima perché per la prima volta vede la città, ma ...

Crazy & Rich – il film campione di incassi arriva su Infinity : Crazy & Rich La commedia campione d’incassi Crazy & Rich sarà disponibile su Infinity in modalità premiere dal 7 al 12 dicembre, anche in 4K. Una commedia dallo stile bollywoodiano, la prima ad avere un cast completamente orientale. Rachel (Gemma Chan) e Nick (Henry Golding), invitati ad un matrimonio a Singapore, partono da New York per partecipare alla celebrazione. Rachel, è emozionatissima perché per la prima volta vede la città, ma ...

Avete amato Sharknado? Su Infinity arrivano gli squali di Deep Blue Sea 2 : “Lo squalo è l’animale per eccellenza al vertice della catena alimentare per cui non ha predatori se si esclude l’uomo. In tutto il mondo le specie di squalo sono più di 465, tuttavia ogni anno sono più di 100 milioni gli squali che muoiono a causa dell’uomo”. Si leggono queste parole sul sito web del WWF e siamo convinti che simili affermazioni sono più che condivise dai creatori di Deep Blue Sea 2, shark movie ad alta tensione che Infinity ...