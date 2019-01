Spazio | Musk | l' astronave per Marte assomiglia a quella di Tintin

Elon Musk non accetta compromessi : sculture nello Spazio : Ad ogni modo arte scienza sono due campi che vivono in simbiosi da centinaia, se non migliaia, di anni, come la storia dimostra. Elon Musk sembra apporrà per l'ennesima volta il proprio nome ad un'...

Lo stormo di satelliti di Musk cambierà le regole dello Spazio (per non fare la fine di Clooney) : Una costellazione artificiale e tanto, tantissimo traffico in orbita. Elon Musk ha il via libera per lanciare la sua flotta di 12.000 satelliti. Lo scorso marzo, Space X aveva ottenuto l'autorizzazione al varo dei primi 4425. Adesso la Federal Communications Commission, l'agenzia governativa americana per le comunicazioni, ha detto sì ad altri 7518. Una gigantesca rete che dovrebbero portare internet veloce ovunque, in qualsiasi ...

Spazio : dopo lo spinello di Musk la Nasa apre un’indagine sulla sicurezza : Cannabis e i suoi derivati: per Elon Musk stanno diventando un incubo. Si va dallo spinello fumato in video al 420 (numero che in gergo indica la ‘canna’) indicato come prezzo delle azioni Tesla verso il delisting. Un tweet che e’ costato l’accusa di frode da parte della Sec, una multa da 20 milioni di dollari all’imprenditore e altrettanti alla Tesla e la rinuncia di Musk alla presidenza per i prossimi tre anni. Lo ...

Lo stormo di satelliti di Musk cambierà le regole dello Spazio - per non fare la fine di Clooney - : Una costellazione artificiale e tanto, tantissimo traffico in orbita. Elon Musk ha il via libera per lanciare la sua flotta di 12.000 satelliti. Lo scorso marzo, Space X aveva ottenuto l'...