Pavia | picchia e minaccia ex moglie per farsi dare soldi | arrestato 2

Pavia : picchia e minaccia ex moglie per farsi dare soldi - arrestato : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Ha aggredito e picchia to la ex moglie per farsi dare del denaro, le ha distrutto l'auto e poi ha ingerito dei farmaci. Questa la giornata di follia di un 62enne, che ieri è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto a Pavia . Il personale della squadra mobile e della vola

Picchia nonno 90enne perché gli rifiuta soldi per droga - arrestato a Pavia : Ha Picchiato a sangue il nonno 90enne perché non voleva dargli i soldi per la droga. Ora è stato arrestato dai carabinieri di Rivanazzano (Pavia). Nel corso di un controllo per prevenire truffe agli anziani e spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri di Rivanazzano, coordinata dalla Compagnia di Voghera, è stata allertata dalle grida che arrivavano da un'abitazione in paese. I militari si sono trovati di ...