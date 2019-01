Nugnes | M5s | | no braccio di ferro su migranti in mezzo al mare

Paola Nugnes - M5S - con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. ' A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare ...

Paola Nugnes (M5S) con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. "A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare il decreto sicurezza. Mi riferisco al comune di Napoli, quello di Quarto, ma ci sono state mozioni in altre città, come Roma e Torino... La sollevazione dei sindaci è assolutamente comprensibile, perchè sono i primi che dovranno affrontare le ...

Nugnes attacca il M5s : “Perché non me lo hanno detto che era sogno?” : Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce i primi effetti. La senatrice 5 stelle, Paola Nugnes, esplode: "Alla stesura del programma Migrazione, almeno, avrebbero potuto dire "no, vi state sbagliando". Al mio discorso contro il decreto Minniti-Orlando sulla sicurezza e il Daspo nelle citta', almeno.. Perche' non mi hanno chiamata e non mi hanno detto, prima, "che dici, uno vale ...

Malcontento dentro M5S dopo le espulsioni. Nugnes : "Uno vale uno? Un sogno" : La "calma" degli espulsi che tirano dritto e il Malcontento dell'ala ortodossa. Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce, innanzitutto, questo duplice effetto. Con un'appendice "rischiosa": l'assottigliamento della maggioranza al Senato dove M5S e Lega ora possono contare su 165 parlamentari più due ex pentastellati (Maurizio Buccarella e Carlo Martelli) e due esponenti ...

Nugnes - M5s - : "Nella manovra c'è molto che non va" : 'Questa manovra finanziaria è molto attesa e molto voluta dagli italiani. Ed è per questo che credo sia giusto appoggiarla nelle sedi istituzionali. Purtroppo però c'è anche molto che non va' . A ...

M5s - fuga da Luigi Di Maio al Senato : lasciano Gregorio De Falco e Paola Nugnes : I ribelli grillini al Senato tornano a minacciare una loro fuga dal Movimento. Il comandante Gregorio De Falco e gli altri dissidentì M5S che a suo tempo non hanno votato il dl sicurezza ammettono di ...

Di Maio padre - anche l’anima critica del M5S difende il vicepremier. Nugnes : “Non deve riferire in Aula” : Luigi Di Maio inizialmente previsto ad un convegno al Senato sull’economia circolare, è costretto a disertare. Tra i presenti c’è Paola Nugnes e la senatrice M5S dice la sua circa la vicenda sollevata da le Iene sugli affari della famiglia del leader pentastellato “Se un imprenditore deve essere indagato per sospetti sulla sua attività, questo deve essere fatte nelle sedi opportune, con tranquillità. Credo che qualunque volta venga ...

Paola Nugnes (M5S) pubblica i bonifici : “Ho sempre restituito i soldi e continuerò a farlo” : La senatrice pentastellata Paola Nugnes ha pubblicato le foto dei bonifici con le restituzioni, come risposta a chi ha voluto supporre ci fossero motivazioni di natura economica dietro il suo dissenso: "Come è brutto dover lasciare i temi e dover scendere a certi livelli di impoverimento del dibattito".Continua a leggere