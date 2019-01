Inter-Modric come Juve-Ronaldo | ora Zhang ha un piano per il Real

Real furioso con Modric : lo fa fuori - vuole venderlo all'Inter! : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Real Madrid è arrabbiato con Luka Modric . L'idea è di farlo fuori e abbandonarlo a giugno, lasciandolo andare all'Inter che lo aspetta da mesi.

Modric tuona contro i compagni del Real Madrid e l’Inter resta alla finestra : “basta fare certe cagate” : Luka Modric ha parlato a caldo della sconfitta del suo Real Madrid strigliando pesantemente i compagni dopo il flop interno “Molti di noi non sono al solito livello, non possiamo fare certe cagate ogni partita“. Luka Modric non le manda a dire ai compagni del Real Madrid dopo il tonfo di ieri in casa contro la Real Sociedad. La sconfitta dei Madridisti è stata davvero pesante, condita dai fischi del Bernabeu. Il calciatore ...

Inter - lo sfogo di Modric apre le porte a un nuovo assalto : La partenza di Cristiano Ronaldo sembra essere stata solo il primo tassello mancante di un impero che inizia a disgregarsi. Un fuggi fuggi generale che finora il Real Madrid ha tamponato, ma che ...

Inter - il Real Madrid potrebbe aprire alla cessione di Modric e Kroos : L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra a giugno uscirà definitivamente dal settlement agreement firmato con la Uefa e sarà libera dai paletti imposti dal fair play finanziario. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia a livello tecnico che a livello numerico. In caso di qualificazione agli ottavi di ...

Inter - Marotta prepara la rivoluzione : squadra stellare - da Barella a Modric (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, recentemente ha dichiarato che verranno fatti solo grandi innesti visto che la rosa nerazzurra non necessita più di piccoli ritocchi. L'obiettivo, ribadito anche nel vertice avuto con Suning in Cina, è quello di ridurre il gap dalla Juventus e per farlo servirà inserire all'Interno della squadra di Luciano ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : Inter su Modric - Napoli su Barella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Sportmediaset : l’Inter continua a sognare Luka Modric : Uno dei tormentoni della scorsa estate è stato rappresentato sicuramente dal possibile arrivo all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid in quanto si sentiva alla fine di un ciclo e dopo un grande Mondiale era in cerca di nuovi stimoli. La querelle si è protratta fino a inizio settembre, con il patron dei Blancos, Florentino Perez, che è arrivato a denunciare i nerazzurri alla Fifa per i contatti ...

Addio Modric? L'Inter cambia obiettivo - ma non città - : Chiuso il mercato estivo senza il super-colpo sognato quasi fino all'ultimo, Luka Modric , idea spuntata a propria volta dopo che era sfumata l'ipotesi legata all'acquisto di Arturo Vidal, in casa ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “Dybala quasi nostro - Modric non trattato” : Calciomercato Inter, LE VERITA’ DI Ausilio- Intervistato da Gianluca Di Marzio per lo speciale di Sky Sport dedicato, Piero Ausilio ha rivelato alcuni retroscena del mercato nerazzurro. Trattative più o meno recenti, e più o meno avviate, che avrebbero potuto dare all’Inter un volto diverso da quello attuale. Sliding Doors di mercato che, chissà, potevano […] L'articolo Calciomercato Inter, Ausilio: “Dybala quasi nostro, ...

Calciomercato Inter - le verità di Ausilio a Di Marzio : Mourinho - Modric e le strategie future : Non è che dico no, io vorrei avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire no. Al di là che non ci ...

Inter : possibile accordo con Modric - sarebbe il primo obiettivo di Marotta (RUMORS) : L'Inter sarà probabilmente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato che verranno fatti acquisti importante rispetto a quanto succederà a gennaio, quando i nerazzurri si muoveranno solo nel caso dovessero crearsi importanti occasioni di mercato. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo, ...

Inter - dalla Spagna : Modric rifiuta il rinnovo dal Real - l’offerta dei nerazzurri : Si avvicina sempre di più l’inizio del mercato ed un calciatore al centro delle trattative è sicuramente Modric obiettivo ormai noto dell’Inter. Nelle ultime ore notizia pubblicata sul quotidiano madrileno As, secondo cui il centrocampista croato e vincitore del Pallone d’Oro 2018, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Real Madrid. Già pronta anche l’offerta dell’Inter: contratto biennale da 10 ...