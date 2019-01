Golden Globes | il trionfo di Bohemian Rhapsody e le polemiche su Singer

Rami Malek : le tenere foto con Lucy Boynton che non avevi ancora visto - mentre festeggiano la vittoria ai Golden Globes : Awww The post Rami Malek: le tenere foto con Lucy Boynton che non avevi ancora visto, mentre festeggiano la vittoria ai Golden Globes appeared first on News Mtv Italia.

Christian Bale ringrazia Satana ai Golden Globes : Shock in platea e a casa, Christian Bale ha ringraziato Satana! Christian Bale, questa notte, ha vinto il Golden Globe come miglior attore per la parte nel film Vice. Il suo discorso però non è stato un classico ringraziamento a famiglia e produzione. L’attore ha proprio ringraziato Satana dicendosi di essersi ispirato a lui per il ruolo del vicepresidente americano Dick Cheney nel film Vice – L’uomo nell’Ombra. Dopo aver ringraziato la moglie, ...

Golden Globes 2019 - I VINCITORI/ I momenti migliori : Christian Bale nella bufera e le gaffes dietro le quinte : GOLDEN Globe 2019, tutti i VINCITORI: trionfano Bohemian Rhapsody e Rami Malek, resta quasi a bocca asciutta A star is born di Bradley Cooper.

Perché i vincitori ai Golden Globes 2019 non convincono tutti : il trionfo degli snobbati : I vincitori ai Golden Globes 2019 hanno rispettano i pronostici? La serata di premiazione si è conclusa da diverse ore ormai, ma tra vittorie gradite e diverse sorprese, non tutti sono rimasti soddisfatti. Come ogni grande evento hollywoodiano che si rispetti, i giudici e l'Academy hanno diviso il pubblico con le loro scelte. Analizziamo perciò gli esiti della 76esima edizione dei Golden Globes. Il premio a Ryan Murphy che fa discutere Il ...

Golden Globes - Lady Gaga presa in giro dalla presentatrice : la reazione della cantante in diretta : A presentare i Golden Globe 2019 sono stati Andy Samberg e Sandra Oh, l'indimenticata Cristina Yang di Grey's Anatomy che, tra una premiazione e l'altra è riuscita anche a prendere in giro Lady Gaga ...

Golden Globes 2019 - i vincitori/ Christian Bale e il suo 'satana' nella bufera : Golden Globe 2019, tutti i vincitori: trionfano Bohemian Rhapsody e Rami Malek, resta quasi a bocca asciutta A star is born di Bradley Cooper.

Golden Globes - Freddie Mercury batte Gaga | : Vittoria (a sorpresa) di “Bohemian Rhapsody” su “A Star is born”; due premi per “Roma” di Cuaron. E il 24 febbraio ci sono gli Oscar 2019

Una foto di Timothée Chalamet e Rami Malek insieme ai Golden Globes 2019 sta facendo impazzire i fan : <3 The post Una foto di Timothée Chalamet e Rami Malek insieme ai Golden Globes 2019 sta facendo impazzire i fan appeared first on News Mtv Italia.

Christian Bale ai Golden Globes 2019 - il discorso choc : «Ringrazio Satana per avermi ispirato». E i satanisti esultano : 'Ringrazio Satana per avermi ispirato nell'interpretazione del vicepresidente Dick Cheney'. Questo il contenuto dell'originale discorso di ringraziamento di Christian Bale , sul palco dei Golden ...

Taylor Swift ai Golden Globes 2019 : i momenti romantici che ti sei perso con Joe Alwyn : Si, c'era anche Tay Tay all'evento The post Taylor Swift ai Golden Globes 2019: i momenti romantici che ti sei perso con Joe Alwyn appeared first on News Mtv Italia.

Sandra Oh da conduttrice a vincitrice ai Golden Globes 2019 - il trionfo per Killing Eve : Vincere, vincere davanti ai propri genitori, vincere quando in realtà si era sul palco per fare un altro lavoro: tra tante star a brillare di più durante la 76esima edizione dei Golden Globes è stata Sandra Oh. L’attrice infatti sul palco come conduttrice insieme a Andy Samberg si è vista assegnato un riconoscimento anche per la sua interpretazione nella serie tv (in Italia in onda su TimVision) di produzione britannica Killing Eve. ...

Ai Golden Globes trionfano i Queen di Bohemian Rhapsody : La vita di Freddie Mercury fa incetta di premi ai Golden Globes, anticamera degli Oscar di fine febbraio. L'associazione della stampa estera di Hollywood giudica 'Bohemian Rhapsody' il miglior film ...

Cole Sprouse ha lasciato sola Lili Reinhart ai Golden Globes 2019 per “colpa” di KJ Apa : Sono in vacanza insieme The post Cole Sprouse ha lasciato sola Lili Reinhart ai Golden Globes 2019 per “colpa” di KJ Apa appeared first on News Mtv Italia.