Etna | scosse di terremoto a nordovest di Milo | un centinaio le ordinanze di sgombero a

Etna : ancora paura nella notte - nuove scosse anche all'alba : Non si placa l'attività sismica in Sicilia, alle pendici del vulcano Etna. Ormai infatti, da diverse settimane, gli abitanti fanno i conti quasi giornalmente con terremoti di piccola e media intensità, i quali nei giorni scorsi hanno anche provocato dei danni. Fortunatamente non ci sono stati ne feriti ne vittime, ma la situazione comunque è tenuta sotto stretto controllo dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tutto è cominciato, ...

Etna : prosegue la sequenza sismica - tre scosse di terremoto avvertite nella notte : Continua a tremare l'area dell'Etna, dove da diversi giorni prosegue una sequenza sismica piuttosto significativa legata all'eruzione del vulcano siciliano. Nel corso della notte di oggi, 4 gennaio...

Ancora scosse attorno all'Etna - la più forte di magnitudo 3.5 : Palermo, 4 gen., askanews, - La terra attorno all'Etna ha ripreso a tremare. Da ieri sera sono state almeno sette le scosse registrate dall'Ingv. La più forte è stata questa mattina alle 5,10 con ...

L'Etna sbuffa - sette scosse di terremoto in sette ore nel catanese : Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel catanese. La scossa è avvenuta alle 5:10 con epicentro a 7 km da Ragalna. Nella notte sono state diverse le scosse registrate sempre nella stessa zona: sette nelle scorse sette ore, con una magnitudo tra 2.3 e 3.0.Sono salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni subiti da immobili per il sisma di magnitudo 4.8 del ...

Terremoto Catania - sette scosse in poche ore vicino all'Etna | : La più potente, di magnitudo 3.5 è avvenuta alle 5.10. Tutte hanno avuto epicentro sul versante del vulcano che si affaccia su Paternò, tra Ragalna e Santa Maria di Licodia

Prosegue lo sciame sismico nella zona dell’Etna : scosse ogni ora : Non si ferma lo sciame sismico nella zona dell’Etna. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Istituto

Terremoto sull'Etna - due scosse nella notte : Zafferana Etnea - Continua ancora l'attività sismica sull'Etna. nella notte sono state registrate due scosse di Terremoto di magnitudo 2.4, a distanza di qualche ora da un'altra di magnitudo 3.4 ...

Terremoto - nuove scosse sull'Etna in provincia di Catania (e aumentano gli sfollati) : Scossa di magnitudo 3.4 domenica sera. E altre scosse registrate stanotte e stamattina, sempre nella zona dell'Etna

Terremoto. Anche oggi l'Etna trema : due scosse nella notte. Aumentano gli sfollati : Il primo sisma è stato registrato alle 00:28, a 8 chilometri a est di Zafferana Etnea, il secondo delle 05:50, a 8 chilometri a nord di Ragalna. Non ci sono stati danni a persone o cose. Aumenta intanto il numero di sfollati per il sisma di Santo Stefano: sono 1.096.Continua a leggere

Sicilia - nuove scosse di terremoto sull'Etna. Più di mille gli sfollati : Diverse scosse di terremoto si sono registrate nel Catanese. La prima - ieri alle 19.30 - è stata localizzata a 11 chilometri, a nord di Ragalna, in provincia di Catania. Si tratta di una scossa di ...

Etna - terremoto Catania : 2 scosse magnitudo 2.4 nella notte : Due scosse di terremoto magnitudo 2.4 sono state registrate nella notte nel Catanese, nell’area dell’Etna: un evento è stato registrato dall’INGV alle 05:40. I comuni più vicini all’epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un’altra scossa, sempre di magnitudo 2.4, è stata registrata alle ore 00:28 e i comuni più vicini all’epicentro sono Zafferana Etnea, Milo Santa Venerina. L'articolo Etna, terremoto ...

