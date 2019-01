Emozione e voce rotta dal pianto | Federer ricorda la morte del suo ex coach | “spero sia

sportfair

(Di martedì 8 gennaio 2019) Rogersi commuove al ricordo di Peter Carter, suo exmorto nel 2002: il campione svizzero in lacrime in diretta tv La carriera di Rogerè stata segnata, nelle sue fasi iniziali, da un doloroso lutto. Il primo agosto 2002, il campione svizzero haladel suo exPeter Carter, deceduto in un incidente. Il rapporto che legava Carter aera molto stretto, a tal punto da essere non solo una guida sportiva ma anche un modello comportamentale capace di influire sull’aspetto umano di quel giovane talento che un domani sarebbe diventato una vera e propria leggenda.Intervistato ai microfoni della CNN, nonostante siano passati quasi 17 anni,non è riuscito a trattenere le lacrime, scusandosi con l’intervistatrice e lasciandosi andare a delle dichiarazioni commoventi, con ladal: “spero che sarebbe stato fiero di ...