È uscita una tech demo di Darkwing Duck che farà molto felici i fan di DuckTales

Benvenuti a Marwen - una clip in anteprima del film in uscita : L’immaginazione può salvare la vita, e se non ci credete c’è la storia di Mark Hogancamp a dimostrarlo. L’ex marine 38enne rimasto in fin di vita nell’aprile del 2000 per l’aggressione di un gruppo di giovani all’esterno di un bar nella città di Kingston – circa 150 chilometri a nord di New York – si è salvato ma ha perso la memoria e la capacità di mangiare, bere e camminare. Ha dovuto ricominciare da zero, e la risalita è iniziata da un ...

Nokia 9 PureView ora ha un possibile prezzo e una possibile data d’uscita : Comparsi online quelli che dovrebbero essere il prezzo e la data d'uscita di Nokia 9 PureView, lo smartphone con cinque fotocamere. L'articolo Nokia 9 PureView ora ha un possibile prezzo e una possibile data d’uscita proviene da TuttoAndroid.

2018 - tante immagini indelebili - ma una sola via d'uscita : lo sviluppo : Un cappio al collo di una economia fin troppo sfibrata. Vi sarebbe una via d'uscita: impegnarsi maggiormente lungo la strada impervia dello sviluppo. Seguire l'esempio di tante famiglie italiane che, ...

Juve - una sola operazione in uscita a gennaio : Come riportato da Sky Sport , in casa Juve a gennaio può esserci solo un'operazione in uscita. Si tratta di Moise Kean sul quale rimane attento il Bologna, alla ricerca di un attaccante.

Pensioni : diventano una dozzina i canali di uscita dal lavoro nel 2019 : Non sarà una vera e propria riforma e la legge Fornero - a vederla bene - non è stata ancora depennata dal sistema. Ma dopo le novità del governo Conte, le possibili vie di uscita dal lavoro per andare in pensione aumentano. Per molti entrano in scena o vengono confermate misure che davvero favoriranno l’uscita dal lavoro con discreto anticipo rispetto alle normali soglie previste dall’ultima vera riforma del vecchio Governo Monti. A Pensioni ...

La versione Switch di Downwell ha una data di uscita : Apprendiamo da Gematsu che Downwell, popolare shooter a scorrimento verticale in salsa roguelike sviluppato da Moppin, dopo aver visto la luce nell'ottobre 2015 su PC e iOS e aver fatto il giro di altre piattaforme (Android, PlayStation 4 e Vita l'anno successivo), si prepara a debuttare sulla console ibrida Nintendo il 31 gennaio 2019.In Downwell il giocatore veste i panni di un giovane ragazzo impegnato a farsi strada lungo tunnel oscuri in ...

Outward : l'ispirato action RPG open world ha una data di uscita : Come segnala Gematsu, i publisher Deep Silver e Maximum Games, insieme allo sviluppatore Nine Dots Studio, hanno annunciato che l'ispirato open world action RPG fantasy, Outward, sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 26 marzo 2019.Ecco una panoramica del gioco:"Outward è un gioco di avventura fantasy open-world caratterizzato da una profonda simulazione e immersione. In esso, i giocatori sperimenteranno un tipo di RPG completamente ...

Guild Wars 2 : l'Episodio 5 della Stagione 4 di Living World riceve una data d'uscita e un nuovo trailer : ArenaNet, team di sviluppo di Guild Wars 2, ha condiviso oggi tramite un comunicato stampa un primo assaggio dell'Episodio 5 della Stagione 4 di Living World, chiamato "All or Nothing".l'Episodio sarà disponibile dall'8 gennaio 2019 e sarà gratuito per tutti coloro che posseggono l'espansione Path of Fire. La storia si focalizzerà sullo scontro finale contro il drago Kralkatorrik, che plasmerà irrimediabilmente il volto del continente di ...

Life is Strange 2 : il secondo episodio "Rules" ha una data d'uscita : È con un comunicato stampa che Square Enix solo qualche minuto fa ha annunciato la data d'uscita del secondo episodio di cinque della nuova stagione di Life is Strange 2, creata da Square Enix External Studios con Michel Koch e Raoul Barbet del team di Life is Strange presso DONTNOD Entertainment. L'episodio 2 di Life is Strange 2, chiamato "Rules", sarà disponibile il 24 gennaio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows). Per l'occasione, ...

Dal pignoramento dei beni esiste una via d’uscita. E può mettere d’accordo debitori e creditori : di Vittorio Buonaguidi * Le famiglie dei lavoratori, con la crisi economica degli ultimi tempi e la perdita del posto di lavoro, hanno dovuto far fronte con difficoltà a spese di vario tipo (utenze, affitto, etc.) e per questo si sono trovate costrette a rimandare i pagamenti rateali in scadenza del mutuo o finanziamento contratto per l’acquisto di un bene di primaria importanza: la propria casa. Di conseguenza aumentano i debiti verso banche o ...

Donut County ha una data d'uscita su Xbox One e Nintendo Switch : Donut County, uscito durante l'estate su PS4, PC e dispositivi iOS vincendo su questa piattaforma il premio della redazione dell'App Store per il gioco dell'anno, si appresta ora a sbarcare anche su Nintendo Switch e Xbox One tra una settimana esatta, il 18 dicembre 2018.Come riporta Gematsu, lo studio indipendente Annapurna Interactive porterà il gioco sugli store digitali di entrambe le console dove sarà a listino per 12,99$. Se non doveste ...

Pro Evolution Soccer 2019 Lite : la versione free-to-play del gioco di Konami ha una data di uscita : Grazie alla segnalazione di DSOGaming, apprendiamo che Konami ha annunciato la data di uscita di Pro Evolution Soccer 2019 Lite. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 13 dicembre e, secondo la compagnia, PES 2019 Lite offrirà accesso illimitato alla modalità myClub, con una vasta selezione di giocatori attuali, nonché leggende di fama mondiale come Beckham e Maradona.L'edizione Lite di quest'anno includerà anche la modalità EDIT, il che ...

Un grosso interrogativo sull’uscita Death Stranding - perché non ha ancora una data? : La finestra di rilascio di Death Stranding è da sempre un mistero, poiché molti credono che il titolo di Hideo Kojima non vedrà la luce fino al lancio della console di prossima generazione di Sony. Poi, c'è Norman Reedus che "pensa" che Death Stranding uscirà "all'inizio del prossimo anno". Reedus stava discutendo di Death Stranding sul podcast di Dan Fogler, quando è stato interrogato sul lancio. "Penso che uscirà all'inizio del prossimo ...

Hidetaka Miyazaki : "non sono nella posizione di poter parlare di una possibile uscita di Bloodborne 2" : Bloodborne è stato uno dei più grandi giochi esclusivi di PlayStation 4 che sono sono arrivati nel corso di questa generazione.Questo è probabilmente il motivo per cui i giocatori hanno ricordi così affascinanti del gioco, oltre al fatto che per molte ragioni è stato un vero gioiello.Molti pensavano che Shadows Die Twice, di cui si parlava ai The Game Awards 2017, finisse per essere il sequel del gioco, ma era invece Sekiro.Read more…