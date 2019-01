Conte e i migranti | «Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo»

Salvini : “Fondi per disabili o non votiamo il reddito”. Conte : “Troveremo soluzione” Scontro anche sui migranti di Sea Watch : Fondi per la disabilità e migranti. Si gioca su questi due temi l’ultimo Scontro tra la Lega e i 5 stelle. E sui due versanti della barricata ci sono due dei tre massimi esponenti del governo: Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio e il vicepremier hanno parlato in Contemporanea, il primo durante la registrazione di Porta a Porta e il secondo in una diretta Facebook. Il primo fronte è quello dell’accoglienza. Ad ...

Conte sui migranti : “C’è limite al rigore”. Salvini : “Non cambio idea”. Berlino : “Pronti ad accoglierne 50” : Il premier italiano Giuseppe Conte interviene sulla questione migranti: «L’importante è farli sbarcare a Malta, stiamo sollecitando Malta perché li faccia sbarcare: c’è un limite a ogni politica di rigore» spiega dagli studi di «Porta a Porta». «Salvini è una persona ragionevole. Viene tacciato di razzismo, xenofobia. Non ho mai colto questi elem...

Migranti - Giuseppe Conte : "Non ha senso tenerli in mare. Parlerò con Salvini" : "C'è un limite oltre il quale non si può andare". Per Giuseppe Conte è necessario che i Migranti che da giorni sono a bordo di Seawatch 3 e Sea Eye sbarchino a Malta: "Non ha più senso tenere in mare quelle persone", ha detto il premier nel corso della registrazione di Porta a Porta. Matteo Salvini, però, non cambia idea e continua a sostenere di non voler accogliere le persone a bordo delle imbarcazioni. Conte ...

Migranti : Conte - c'è limite oltre il quale non può andare : "Non ha più senso tenere in mare quelle persone. C'è un limite oltre il quale non si può andare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di Porta a Porta. "Stiamo sollecitando Malta per fare sbarcare quelle persone. Il sistema Italia può sopportare eccezionalmente poche donne e pochi bambini in Italia con i mariti. Non saranno quattro ...

