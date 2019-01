Bandersnatch | che uso si può fare dei dati sulle scelte degli utenti?

wired

(Di martedì 8 gennaio 2019) Di Black Mirror:si parla da giorni ovunque. Il lungometraggio prodotto da Netflix e uscito come episodio speciale della serie, sin dall’uscita il 28 dicembre 2018 ha fatto e continua a far discutere. Al di là della forza della trama, l’innovazione portata è stata la possibilità di dare allo spettatore il potere di scegliere cosa farà il protagonista rifacendosi ai libri game e in base a quelleottenere un finale diverso.Da questo punto di vista, c’è un elemento in più da considerare, come evidenzia Quartz. Come vengono usati ifatte dallo spettatore? Potrebbe essere un nuovo modo di sorvegliarci e invadere la nostra privacy sotto l’innocente mantello di una forma di intrattenimento? Vent’anni fa farsi queste domande non avrebbe avuto molto senso, ma oggi la capacità di analisi dei big data permette di dire molto di una persona solo ...