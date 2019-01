Perché si parla di Christian Bale e dei suoi ringraziamenti a Satana?

wired

: @lucianonobili Ok, è ufficiale. Lo fa apposta perché sa che poi mi arrabbio. Ma quando la finisce di dire cavolate?… - benisandro2 : @lucianonobili Ok, è ufficiale. Lo fa apposta perché sa che poi mi arrabbio. Ma quando la finisce di dire cavolate?… - Pinco_Pallinaxx : RT @anna_salvaje: Non bisogna temere Salvini, ma il vicino di casa, la collega al lavoro, l'utente del web che l'idolatrano. Salvini ha suc… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) (foto: Getty) Nelle occasioni pubbliche che caratterizzano le carriere degli attori di Hollywood i discorsi di ringraziamento una volta ricevuti dei premi prestigiosi sono delle tappe obbligate ma spesso anche scivolose. Le gaffe sono dietro l’angolo, così come i momenti memorabili. Lo sa bene, l’attore che ha vinto ai Golden Globe appena svoltisi per il suo ruolo di protagonista nel film Vice. La pellicola era una biografia tragicomica dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney, e nel suo acceptance speechsi è lasciato andare a uno scherzoso quanto eterodosso riferimento: “E grazie anche aper avermi ispirato per questo ruolo“.To us, Satan is a symbol of pride, liberty and individualism, and it serves as an external metaphorical projection of our highest personal potential. As Mr.'s own talent and skill ...