Due Golden Globe per Bohemian Rhapsody | Malek dedica il premio a Freddie Mercury | ' Ti Amo'

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il successo era nell'aria anche se forse non di questa portata: nella serata di ieriha avuto un grande trionfo e, sorprendendo non poche persone, si è aggiudicato ben due: uno per il miglior film drammatico e Rami, protagonista che ha interpretato, al quale è andato ilcome miglior attore in un film drammatico.I premi Per l'attore Ramila cerimonia2019 non verrà dimenticata facilmente: per lui è stato un autentico trionfo, visto che si è portato a casa la statuetta come miglior attore protagonista in un film drammatico.L'attore statunitense classe 81, divenuto famoso al pubblico delle serie tv per essere stato il protagonista di Mr Robot, oltre ad aver lavorato a film come Una notte al museo, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, è stato premiato per la grande interpretazione, quella di vestire ...