Brexit | si vota il 15 gennaio Per la Ue un 2019 ad alta incertezza

Tra una settimana il Parlamento britannico vota su Brexit : Com'è la situazione del governo May (complicata) e quali sono le possibilità di qui alle prossime settimane (molte)

Brexit - il parlamento vota a dicembre : la May propone un dibattito televisivo con Corbyn : E' da tempo ormai che il Regno Unito porta avanti l’idea della Brexit, ma in particolare nelle scorse ore Theresa May ha dato ufficialmente il via ad un nuovo negoziato o meglio definita campagna elettorale, col fine di convincere gli inglesi che l’accordo dell'Inghilterra e l’UE sia il migliore. La proposta dell'Unione Europea riguardante l'Irlanda Si tratta principalmente un testo di quattrocento pagine in cui si toccano diversi argomenti, ...

Brexit - c’è l’intesa Ue ma a Westminster voto in bilico. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : Via libera dei 27 leader europei all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla dichiarazione politica sulle relazioni future. L'annuncio arriva dal presidente del consiglio europeo Donald Tusk al vertice Ue di Bruxelles. La premier May scrive intanto alla Nazione chiedendo il sostegno dei britannici al suo accordo con l'Unione...

Iron Maiden : Bruce Dickinson difende la scelta di aver votato per la Brexit : Bruce Dickinson, frontman degli Iron Maiden, ha spiegato in un'intervista al quotidiano francese L'Obs la propria decisione in merito alla Brexit: il cantante ha detto di aver votato a favore, sostenendo che così facendo il Regno Unito potrà diventare un paese 'più flessibile'. L'artista non sembra per nulla preoccupato dell'uscita del suo paese dall'Unione Europea e si sente 'piuttosto rilassato' al riguardo. 'Se i musicisti girassero per ...

Brexit : c'è l'accordo con i 27 Paesi Ue. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : A più di due anni dal referendum del 23 giugno 2016 con cui il 51,8% dei britannici ha scelto di abbandonare la Ue e a oltre un anno e mezzo dall'inizio dei negoziati avviati il 29 marzo 2017, l'...

Brexit : c’è l’accordo con i 27 Paesi Ue. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : Via libera dei 27 leader europei all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla Dichiarazione politica sulle relazioni future. L'annuncio arriva dal presidente del consiglio europeo Tusk al vertice Ue di Bruxelles. La premier May scrive intanto alla Nazione chiedendo il sostegno dei britannici al suo accordo con l'Europa....

La Spagna minaccia di votare contro Brexit : Dice che vuole maggiori garanzie sul futuro di Gibilterra, il piccolo territorio britannico nel sud del paese

La Spagna ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit a causa di Gibilterra : Il governo spagnolo ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit raggiunto da Regno Unito e Unione Europea se non sarà modificato un articolo del trattato che riguarda Gibilterra, il territorio britannico che si trova nel sud della Spagna. Il