Avanti un altro | Paolo Bonolis ha un problema tecnico al TG5

Avanti un altro - il grande ritorno : rivoluzione a Mediaset - a chi soffia il posto Paolo Bonolis : Terremoto nel preserale di Mediaset: Gerry Scotti e The Wall lasciano il posto al ritorno di Avanti un altro . Sarà Paolo Bonolis , dunque, a sfidare il dominatore della fascia Flavio Insinna , che ...

Avanti un altro torna in tv ma senza Michelone - morto nel sonno : Un grave lutto negli ultimi giorni del 2018 ha coinvolto la grande famiglia di Avanti un altro, il popolarissimo game show della fascia oraria del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, che sta per tornare nuovamente in onda in tv a partire dal 7 gennaio. È venuto a mancare infatti Michele Volpi, meglio noto al grande pubblico del fortunato programma Mediaset con l'appellativo di 'Michelone' per essere stato uno dei valletti del ...

