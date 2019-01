Quando la Befana era fascista

Biathlon - Quando riprende la Coppa del Mondo? Si riparte a Oberhof dopo la Befana. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Biathlon ritornerà nel 2019 e farà tappa in Germania: quattro giorni di gare ad Oberhof proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno le donne, che giovedì 10 alle ore 14.30 affronteranno la sprint, stesso format in cui saranno impegnati il giorno dopo, venerdì 11, alla stessa ora, gli uomini. Proprio i ragazzi avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato ...