Blastingnews

: Ospedale di Nola, cade dal lettino e batte la testa: in fin di vita anziano paziente - fasaverio : Ospedale di Nola, cade dal lettino e batte la testa: in fin di vita anziano paziente - AntonioCervone : Nola, Ospedale “Santa Maria della Pietà”. Cade durante un esame, anziano medico in fin di vita. Borrelli (Verdi):”F… - Scisciano : Nola, Ospedale “Santa Maria della Pietà”. Cade durante un esame, anziano medico in fin di vita. Borrelli (Verdi):”F… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Dal presidio ospedaliero 'Santa Maria della Pietà' di, già lo scorso anno al centro di scandali e polemiche per ilcurato per terra, arriva una nuova possibile vicenda di malasanità campana. Sfortunato protagonista della storia è unmedico, ormai in pensione. Antonio Spiezia, 73 anni di età, giunge al nosocomiono per sottoporsi ad una coronografia. Durante le fasi di preparazione dell'esame clinico, però, il, secondo le prime indiscrezioni del caso, sarebbe caduto dal, per cause ancora in corso di accertamento, e avrebbe urtato violentemente laal suolo.Lo stato di salute delOra l'ex medico si trova nel reparto di terapia intensiva e rianimazione, lottando tra lae la morte a causa di una grave emorragia celebrare, riportata in seguito alla caduta. Incidente? Fatalità? Distrazione o errore umano che potrebbe costargli ...