Non si ferma all' alt | inseguimento da Castel Volturno a Pozzuoli

Migranti - Spataro e Don Ciotti contro Salvini : “Sicurezza Non può prevalere su diritti umani”. “Fermare deriva razzista” : La polemica sull’accoglienza della nave Sea Watch si infiamma nuovamente durante la consegna del premio dedicato alla memoria del giornalista Pippo Fava, a Catania. Sabato sera, dal palco del Teatro Stabile, l’ex magistrato Armando Spataro è tornato a gamba tesa nella questione, polemizzando direttamente con il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Non è possibile utilizzare la sicurezza, che è sicuramente un diritto ...

Migranti - Salvini conferma linea dura : “Finché sarò ministro dell’Interno i porti italiani resteranno chiusi. Qui Non sbarca nessuno” : “Fino a quando sono ministro dell’Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un comizio a l’Aquila, parlando della SeaWatch. Poi ha continuato: “Mi spiace se qualcuno da parte del Vaticano, oggi ho visto che la Cei ha invitato ad accogliere: abbiamo già accolto abbastanza, ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 : Ryoyu Kobayashi Non si ferma più e mette nel mirino il Grande Slam : Ryoyu Kobayashi, in questo momento, non ha rivali. Il giapponese vince anche la terza gara della Tournée dei 4 Trampolini a Innsbruck (Bergiselschanze, HS 130) lasciando a enorme distanza tutti i suoi rivali: per lui si apre la possibilità di chiudere il Grande Slam, impresa riuscita, prima di lui, solo a Sven Hannawald (Germania, 2002) e Kamil Stoch (Polonia, 2018). Kobayashi vola più lungo di tutti nella prima serie con uno strepitoso Salto da ...

Boxe - Manny Pacquiao Non si ferma a 40 anni : “Voglio battere Adrien Broner per ko” : A 40 anni il Boxer tailandese Manny Pacquiao è pronto a dare ancora spettacolo sul ring. Il 19 gennaio il campione iridato in otto differenti classi di peso affronterà a Las Vegas il 29enne statunitense Adrien Broner con un chiaro obiettivo: vincere per ko. Queste sono infatti state le sue parole riguardo al match, riportate da Marca: “Non sto facendo un pronostico, ma il mio obiettivo è quelli di battere Broner per ko. Avevo dimenticato quanto ...

Simona Ventura Non è più single. Giovanni Terzi conferma : “Ci frequentiamo da un mese” : Simona Ventura brinda all’amore. Dopo l’addio a Gerò Carraro, la conduttrice tv riparte da un noto giornalista. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli, è proprio lui, Giovanni Terzi, 54 anni, a confermare al settimanale Gente la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena […]

Cristiano Ronaldo Non si ferma mai : corsa notturna nel deserto di Dubai per CR7 [VIDEO] : corsa folle nella notte per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese della Juventus non si ferma nemmeno in vacanza a Dubai Cristiano Ronaldo non conosce la parola relax: il campione portoghese non si ferma mai. A Dubai per qualche giorno di vacanza vista la pausa della Serie A e per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in compagnia della compagnia Georgina Rodriguez, del figlio primogenito Cristiano Ronaldo Jr e di un ...

Premier : lo United Non si ferma più. Hodgson beffa i Wolves : Nel 21° turno della Premier League , lo United trova la quarta vittoria consecutiva: 2-0 sul Newcastle con firme di Lukaku e Rashford. Tra Bournemouth e Watford è la fiera del gol: 3-3, con tutte le ...

Ischia brucia : fiamme sul MontagNone visibili anche dalla terraferma : Un vasto incendio si è sviluppato in serata sul Montagnone a Ischia e le fiamme alimentate dal forte vento di tramontana stanno espandendo il fronte del fuoco. L'incendio è visibile da più parti dell'...

Fifa - Boban : 'Cori razzisti? Non si può fermare il calcio per un 1% di idioti. Lo Stato intervenga come fece la Thatcher' : La Fifa deve pensare al calcio, non alla politica. Noi abbiamo certe idee, dobbiamo sviluppare il calcio globalmente. Addio al Mondiale per Club? Spero di sì perché non soddisfa nessuno. È una ...

Derivati - l'ultima bomba finanziaria al cuore dell'Europa : cosa Non può fermare neanche Draghi : Dalla Deutsche Bank ad altri colossi del credito, in tanti si sono concentrati a investire meno nell'economia reale e più nella deregulation finanziaria e la speculazione. Come rivelato anche dall'...

Salto con gli sci – Quattro Trampolini : Kobayashi Non si ferma più - il giapponese senza rivali a Garmisch : 4 Trampolini, Ryoyu Kobayashi continua la serie d’oro e dopo Oberstdorf si impone anche a Garmisch. Insam 31simo Secondo appuntamento e successo per Ryoyu Kobayashi nel Torneo dei Quattro Trampolini. Il giapponese, assoluto della dominatore finora della stagione in Coppa del mondo, aveva dominato l’appuntamento di apertura sul trampolino tedesco di Oberstdorf e si è ripetuto anche sull’HS142 di Garmisch, dove ha preceduto ...