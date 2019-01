Migranti | appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye Salvini insiste ' Porti

Migranti sulle navi - l’appello del Papa : Messa d’Epifania, la richiesta di aiuto per «le persone salvate nel Mediterraneo e in cerca di un porto sicuro»

Migranti - l'appello del Papa per i 49 in mare. Ma Salvini non arretra : Il ministro dell'Interno: "Porti chiusi a chi non rispetta le leggi". Di Maio: "La linea la decide il governo intero"

Sea Watch e Sea Eye - appello di Papa Francesco : “Siate solidali e fate sbarcare i Migranti” : L'appello del Pontefice, durante l'Angelus, ai leader dei Paesi europei affinché dimostrino "solidarietà". Ma proprio stamattina Salvini è tornato a insistere: "Porti italiani sono e rimarranno chiusi". Bergoglio annuncia anche la Pasqua 2019: sarà il 21 aprile.Continua a leggere

Sea Watch - Papa Francesco e “l’accorato appello” ai leader europei : “Dimostrino concreta solidarietà per i 49 Migranti” : Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede “concreta solidarietà“. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove ...

Migranti - l'appello di Fico ai Paesi europei : 'Aiutateci' | Germania pronta ad accogliere una quota di Migranti : Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l'umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli". "Per questo - aggiunge - rivolgo un ...

