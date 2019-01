Meteo | il freddo dei giorni scorsi era solo un assaggio | inizia una settimana polare

Previsioni Meteo Epifania - nella Domenica della Befana ancora freddo - maltempo e neve al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Meteo - all’Epifania freddo e neve danno una tregua : aumentano le temperature : Dopo il freddo gelido degli ultimi giorni, le condizioni Meteo danno una tregua all'Italia il giorno dell'Epifania. aumentano le temperature minime e massime ovunque, tempo stabile in gran parte dell'Italia e si alza la quota neve. Ma già la prossima settimana ci sarà un drastico cambiamento, col ritorno di gelo e nevicate.Continua a leggere

Previsioni Meteo Gennaio - conferme sullo stratwarming : da giovedì 10 freddo e neve in quasi tutta Europa [MAPPE] : 1/16 ...

Meteo Gennaio : freddo e neve - attesa nuova perturbazione artica : Meteo Gennaio - A differenza degli ultimi anni, la mensilità di Gennaio ha deciso di mostrarci il suo volto più freddo e nevoso. Infatti i principali modelli matematici già mostrano scenari freddi...

Meteo : ultime residue nevicate oggi in Puglia e Sicilia - gran freddo ovunque : Sta giungendo al termine la forte ondata di freddo e neve che ha coinvolto il centro-sud, ma principalmente le regioni del medio-basso Adriatico, la Basilicata e la Sicilia. Numerose località, anche...

Meteo Protezione Civile domani : residue nevicate al Sud - grande freddo : Ancora residui fenomeni domani sulle regioni del Sud, ma in via di miglioramento nel corso della giornata. Gran freddo con temperature minime che risulteranno sotto lo zero da nord a sud. Ecco il...

Previsioni Meteo per il weekend dell’Epifania : la Befana riporta il bel tempo ma resta freddo al Sud. Dal 7 Gennaio l’inverno si “normalizza” [MAPPE] : 1/22 ...

Allerta Meteo Venerdì 4 Gennaio - nella notte irrompe il 2° nucleo freddo dai Balcani : è il più intenso - porterà bufere di neve fin sulle coste [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Inizia la fase “clou” dell’irruzione di gelo sull’Italia, che determinerà le più grandi e intense nevicate nella giornata di Venerdì 4 Gennaio: saranno 24 ore polari al Sud Italia per l’arrivo del secondo nucleo freddo proveniente dai Balcani, il più intenso. Le temperature crolleranno di altri 3-4°C rispetto ai valori già raggiunti nella serata di Giovedì 3, e le nevicate si intensificheranno ...

Previsioni Meteo Gennaio - aggiornamenti sullo stratwarming in corso : dalla metà del mese molto freddo e abbondanti nevicate in Europa [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo : freddo - venti forti e nevicate al centro-sud - irrompe l'aria artica : La perturbazione artica giunta ieri sera sta mostrando i suoi effetti su numerose zone del centro-sud, attraverso venti forti, temperature basse, rovesci e anche nevicate a quote molto basse. La...

Meteo Sicilia : il freddo artico in arrivo anche sull'Isola - previste nevicate fino a bassissima quota : La massa d'aria fredda che in queste ore sta raggiungendo la penisola e fra domani e Sabato investirà le regioni adriatiche e il Sud determinando maltempo e nevicate, non risparmierà nemmeno la...

Allerta Meteo : storica ondata di freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...

Allerta Meteo Campania : freddo intenso - neve e gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...