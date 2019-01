Futuro Juve | Renan Lodi con Romero

Allegri cerca la 'consacrazione' in Champions - ma il suo Futuro sembra lontano dalla Juve : Uno dei tanti punti di forza della Juventus è senz'altro Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, approdato a Torino cinque stagioni fa, nonostante un primo momento di malumori da parte dei tifosi, ha saputo conquistarsi a suon di trofei la fiducia del 'pianeta Juve'. Come ha dichiarato recentemente Fabio Paratici, il tecnico livornese e 'Madama' sono un connubio perfetto, infatti il mantra dell'allenatore sarebbe: "Vincere è l'unica cosa che ...

Mandzukic - la Juventus ha deciso il suo Futuro - : Nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic è il vero e unico calciatore a cui Massimiliano Allegri non vuole mai rinunciare. Il gigante croato ha giocato 21 partite, saltandone ...

Le notizie del giorno – Incontro tra Cristiano Ronaldo ed il Futuro allenatore della Juve : Le notizie del giorno – L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in ...

Juve - Paratici : 'Higuain rimane un top. È importante per il Milan - il Futuro...' : Può accadere anche ai migliori, come lui, di non segnare per 4 o 5 partite, ma Higuain rimane tra i primi centravanti al mondo , l'ha dimostrato in queste stagioni in Europa, ha segnato ovunque. Il ...

Calciomercato Juventus - Benatia resta : Kean ha deciso il suo Futuro : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato invernale la quale si annuncia ricca di colpi di scena e di grandi aspettative. In casa Juventus regna la calma più totale in quanto la società bianconera difficilmente attuerà operazioni di mercato in entrata, anche se tutto potrebbe dipendere dal prossimo futuro di Benatia. Il difensore marocchino, poco utilizzato in […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia resta: Kean ha deciso il suo ...

Mancini show : annuncia la convocazione di Quagliarella ed apre ad un clamoroso Futuro alla Juventus : L’obiettivo di Roberto Mancini è quello di rilanciare l’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, adesso ha tutte le carte in regola per tornare vincente. L’impatto del nuovo Ct è stato molto importante, l’ex Inter dà importanti indicazioni anche per il futuro: “sono contento, penso di aver costruito un bel gruppo, una Nazionale speciale e divertente. Sulle tracce di quella delle notti ...

Chiesa - Tonali e Barella : è già Juve-Inter del Futuro : Prima degli altri, naturalmente, ed è questo che fa di Paratici e Cherubini due professionisti corteggiati da tutto il mondo. Le manovre di casa bianconera sono chiare: un occhio all'Italia, l'altro ...

Calciomercato Juvenuts – Il Futuro di Benatia e due colpi a zero per l’estate : ecco la situazione : La Juventus si muove con largo anticipo in vista del mercato estivo: si studiano le soluzioni per arrivare a Ramsey e Todibo a parametro zero La Juventus è una squadra maestra nel preparare con largo anticipo i suoi colpi di mercato, specie quelli a parametro zero. Ed per questo motivo, complice una rosa attuale altamente competitiva, che i bianconeri possono già pensare ad eventuali colpi in vista della prossima estate. Ovviamente con la ...

Juventus-Sampdoria : si parlerà del Futuro di Audero : La Sampdoria vuole tenersi Audero. La Juventus ha un diritto di recompra per il portiere. Secondo la Gazzetta dello Sport , i ds Osti e Paratici potrebbero iniziare a confrontarsi già a gennaio, anche se ogni discorso sarebbe comunque rimandato alla fine del campionato. I blucerchiati sarebbero felicissimi di ...

Juventus - il discorso di Agnelli tra passato - presente e Futuro : La Juventus sta disputando una stagione molto importante, i bianconeri dominano ormai da anni in Italia mentre l’obiettivo è trionfare anche in Champions League. E’ il momento dei bilanci per Andrea Agnelli, ecco le dichiarazioni in occasione del party natalizio bianconero tenutosi alle OGR di Torino: “Abbiamo avuto coraggio, in un momento in cui tutto andava bene, di rinnovare la prima linea di management della società. ...

Juventus - Kean : 'Balotelli mio idolo. Futuro? Non lo so...' : ... 'Ronaldo? Lo vedevo solo alla Play Station… giocarci accanto mi ha fatto molto effetto, da lui imparo molto così come dai campioni che giocano in bianconero' Presente all'evento 'Lo sport per tutti',...

Quale Futuro per Mourinho? Per i bookies Inter possibile e spunta anche Juve : "José, torna a casa!". Non pochi i tifosi dell' Inter che, soprattutto via social, hanno invocato il ritorno di Mourinho in nerazzurro, dopo l'addio traumatico al Manchester United . Suggestione non ...

Giovinco sul suo Futuro e sulla Juventus : “Può vincere la Champions” : Ha fatto grande il Toronto ed è amato da tutti in Canada: Sebastian Giovinco continua a incantare sui campi della Major League Soccer e spera di farlo anche nella prossima stagione. “Nel mio piccolo sono riuscito a fare il “triplete” con la mia squadra, nessuno c’era riuscito in Usa, ne vado molto orgoglioso e spero di poter ripetere questi successi l’anno prossimo, teniamo molto alla nostra Champions“, ...