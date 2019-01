Feriti nell' auto andata fuori strada

Roma - misteriosa sparatoria nelle case popolari di Guidonia : Feriti padre e figlio : I vicini li descrivono come una famiglia tranquilla. Eppure padre e figlio sono rimasti coinvolti, nella mattinata di venerdì 4 gennaio, in una sparatoria all’interno della propria abitazione in una palazzina popolare a Guidonia, vicino Roma. Si tratta di un uomo di 62 anni e del figlio ventiquattrenne, entrambi feriti. Il primo è stato colpito alla gamba da un proiettile mentre il secondo è stato malmenato nel corso di una violenta ...

Sei morti e 8 Feriti nello scontro fra auto e camion in Florida : veicoli in fiamme : Almeno 6 morti e 8 feriti nello scontro fra alcune auto e un camion sull'Interstate 75 nei pressi di Gainesville nella contea di Alachua in Florida. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, ora ...

Una guerra di botti e spray al pepe : 216 Feriti nella notte di Capodanno : Un Capodanno demente che si rispetti - in Italia - 'deve' avere le sue vittime per i botti. La mezzanotte d'addio al 2018 non ha registrato morti, ma ci siamo rifatti con i feriti: 216, di cui 41 ...

Inizio d'anno nelle piazze italiane. 37 Feriti - gravi un ragazzo e una donna : Nonostante i divieti ancora incidenti per i botti. In provincia di Milano e ad Avellino i feriti più gravi. Il 2019 è iniziato in tutto il mondo. A Roma 120 interventi per incendi, molti dei quali erano rifiuti -

Inizio d'anno nelle piazze italiane. Botti - Feriti un ragazzo e una donna : Nonostante i divieti ancora incidenti per i Botti. In provincia di Milano e ad Avellino i feriti più gravi. Il 2019 è iniziato in tutto il mondo. A Roma 120 interventi per incendi, molti dei quali ...

Torino - schianto nella notte tra il “bus della movida” e un’auto : 9 Feriti : Grave incidente nella notte a Torino tra un pullman (il cosiddetto bus della movida) e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, l’auto non avrebbe rispettato la precedenza. L’impatto è stato violentissimo: nove i feriti tra cui il conducente dell’auto ricoverato in gravi condizioni al Cto.Continua a leggere

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e Feriti. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e Feriti - chiusa l'autostrada. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 Feriti - gente in strada : Cronaca Catania, eruzione sull'Etna, pioggia di cenere lavica. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa di NATALE BRUNO e GIOVANNI GAGLIARDI

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e Feriti - chiusa l’autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell’Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all’1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 Feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. I danni maggiori danni a Fleri. Chiuso tratto A18 Catania-Messina. Arrivato il capo Dipartimento della Protezione civile Borrelli. Attesi aiuti, uomini e...

Etna - terremoto magnitudo 4.8 : paura nella notte a Catania - 28 Feriti : Scossa alle 3.19, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania dove le persone hanno passato la notte in auto. Tra i feriti i componenti di una famiglia e un ottantenne estratto dalle macerie della sua casa. Chiusa A18 tra Acireale e Giarre

L'Etna fa paura - terremoto nella notte a Catania : 4 - 8 gradi - 10 Feriti : Molta paura, danni e dieci feriti non gravi per un terremoto magnitudo 4.8 stanotte a nord di Catania legato all' attività delL'Etna. Il sisma alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande.Diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18. Il prefetto fa aprire scuole e palestre comunali per accogliere le ...

Etna - forte scossa di terremoto nella notte : altri soccorsi in arrivo - 10 Feriti e sfollati nel Catanese : Oltre alle squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalla notte scorsa nel Catanese per fare fronte all’emergenza per il terremoto di magnitudo 4.8, arrivate anche da Siracusa, Messina e dalla Calabria, altro personale dei pompieri e’ in arrivo nella zona del sisma. Sono appartenenti alle sezioni Usar di Campania e Lazio. Personale e mezzi dei Vigili del fuoco della Calabria sono partiti per la Sicilia per aiutare nelle operazioni del ...