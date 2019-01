Di Maio | «Salvini? Non l' ho scavalcato | linea dura sui migranti ma donne e bimbi si

Di Maio e i migranti : «Salvini? Non lo scavalco - ma donne e bambini si tutelano» Sea Watch - Salvini tira dritto : Il leader M5S: ora un manifesto per l’Europa in quattro punti

Governo spaccato sui migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte medita : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...

Salvini avverte Cei e Di Maio "Nessun porto sarà aperto" : Matteo Salvini tira dritto. Il ministro degli Interni non molla la presa e ribadisce la sua posizione sulla Sea Watch nel corso di un comizio all'Aquila. Il tiolare del Viminale ha le idee chiare: "Fino a quando sono ministro dell'Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie". Una risposta secca che lascia poco spazio alle ...

Vittorio Feltri : "Vi spiego perché Matteo Salvini ha calato le brache davanti a Luigi Di Maio" : Vari lettori ci chiedono amareggiati per quale motivo, negli ultimi tempi, facciamo le pulci non solo al governo, ma anche, e in particolare, a Matteo Salvini. Rispondo che non ci muove alcun malanimo, anzi, siamo sereni nel giudicare l'uomo, tuttavia noi non curiamo l'ufficio stampa del signor mini

Salvini-Di Maio : sì a donne e bambini della Sea Watch in cambio del sostegno all'autonomia delle regioni : A settembre sarebbe forse venuto giù il governo. Invece, Matteo Salvini ha ribadito che, per quanto riguarda l'Italia, i porti rimangono chiusi e nessuna nave delle Ong carica di migranti potrà attraccarvi. Ma non ha sbarrato la porta all'ipotesi, formulata dal collega vicepremier Luigi Di Maio d'in

Bruno Vespa - il retroscena bomba sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per gli immigrati : Bruno Vespa rivela il retroscena sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo che il vicepremier grillino ha dichiarato che donne e bambini a bordo della Sea Watch con a bordo 49 immigrati possono sbarcare in Italia. Insomma, nota il direttore di Porta a porta nel suo editoriale su il Giorn

