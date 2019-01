Ciclismo | Carl Grove positivo a un controllo antidoping a 90 anni | aveva realizzato un

Giancarlo Ferretti : ‘Froome? Nulla a che fare con il vero Ciclismo’ : Fedele al soprannome di “Sergente di ferro”, che ne ha tratteggiato la forte e ruvida personalità, l’ex corridore e Direttore Sportivo Giancarlo Ferretti ha stroncato senza appelli Chris Froome e il Team Sky. In un’intervista concessa a Tuttobici, Ferretti ha parlato a 360 gradi dei temi d’attualità del ciclismo, il mondo che lo ha visto tra i grandi protagonisti per decenni, prima sui pedali e poi soprattutto in ammiraglia, ma da cui si è ...