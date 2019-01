Caso Trieste | Majorino | A Milano nessuno ruba le coperte ai clochard

Caso Trieste - cittadini lasciano coperte : ANSA, - Trieste , 6 GEN - "Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste ". E' il messaggio scritto su di un cartello in cartone da ...

Caso migranti a Trieste 'Qui come Claviere - riconsegnati alla Slovenia'. La Polizia 'Tutto regolare' : migranti riportati indietro dalla Polizia, una sorta di respingimento a catena. Non sarebbe accaduto soltanto a Claviere , al confine tra Italia e Francia, ma, come racconta La Stampa, anche al ...