Almeno 30 persone sono morte in Afghanistan nel crollo di una miniera d’oro

Danimarca - incidente ferroviario su un ponte. Media : “Almeno sei persone sono morte” : Almeno sei persone hanno perso la vita sul Storebæltsbroen – il ponte che collega l’isola di Fionia e quella di Selandia in Danimarca e conosciuto come “Great Belt” – a causa di un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno merci e uno passeggeri. Secondo quanto riportano i Media locali possibile causa dell’incidente sarebbe stato un telone del treno merci staccatosi da un convoglio che, a causa del ...

Almeno 9 persone sono morte e ci sono decine di dispersi a causa di una frana nell’ovest dell’Indonesia : Almeno 9 persone sono morte e ci sono decine di dispersi a causa di una frana in Indonesia, nella provincia di Giava Occidentale. La frana, causata da forti piogge, è avvenuta lunedì sera poco dopo il tramonto: sono state travolte

A Magnitogorsk - in Russia - un palazzo è parzialmente crollato a causa di un’esplosione : sono morte Almeno 4 persone : A Magnitogorsk, in Russia, un palazzo è parzialmente crollato a causa di un’esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas: sono morte almeno 4 persone e ci sono decine di dispersi. L’esplosione è avvenuta quando in Italia erano circa le

Bangladesh - tensione nel giorno delle elezioni : “Almeno dodici persone morte” : Nel giorno delle elezioni almeno 12 persone sono morte in Bangladesh negli scontri tra i manifestanti – del partito di sinistra al governo Lega Awami e dell’opposizione – e la polizia in prossimità dei seggi elettorali. Una situazione critica come confermato dalla Associated Press, secondo cui sono oltre 50 le segnalazioni di intimidazioni e minacce ai seggi, denunciate da sostenitori dell’opposizione, giunte all’agenzia. Due ...

In Cina un autobus è stato dirottato contro la folla - uccidendo Almeno 5 persone : A Longyan, città della provincia cinese di Fujian, un autobus è stato dirottato contro la folla: ha ucciso almeno cinque persone e altre 21 sono state ferite. La polizia locale ha arrestato un uomo armato di un coltello e ha

Il Krakatoa erutta e provoca uno tsunami : Almeno 60 morti e 600 persone ferite Le foto : Colpite le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare che separa le isole di Giava e Sumatra. Il maremoto sarebbe stato causato dall’intensa attività del vulcano Krakatoa

Almeno sette persone sono morte per l’esplosione di due autobombe a Mogadiscio - in Somalia : Almeno sette persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, in seguito all’esplosione di due autobombe. La esplosioni sono avvenute a pochi minuti di distanza una dall’altra, in un’area centrale della città, vicina al palazzo presidenziale. L’attacco non è

Incidente stradale a Edolo : coinvolte Almeno sette persone : Alle 8 in punto di questa mattina, Incidente stradale a Edolo, lungo via Guglielmo Marconi. Arrivata sul posto la polizia stradale e i volontari accorsi per aiutare le sette persone rimaste coinvolte. ...

Incidente Flixbus - la polizia : “51 persone a bordo - Almeno 13 italiani” : Le persone a bordo del pullman, proveniente da Genova e diretto in Germania, che si è schiantato questa mattina alle porte di Zurigo, erano 51. Lo afferma la polizia cantonale confermando la presenza di una vittima, una donna di cui ancora però non è stata resa nota la nazionalità. A bordo vi erano almeno 13 italiani, uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, sei russi, due nigeriani, un ganese ...

Ultim'ora : esplosione in un benzinaio di Rieti - Almeno 15 persone ferite : Un grave incidente si è verificato presso una stazione di servizio a Rieti, sulla Via Salaria, attorno alle 14.30. Una violenta esplosione ha interessato un benzinaio situato al km. 39 della...

Almeno 22 persone sono morte sabato nell’affondamento di un traghetto sul lago Victoria - in Uganda : Almeno 22 persone sono morte sabato nell’affondamento di un traghetto sul lago Victoria, in Uganda. Il traghetto trasportava in tutto più di 100 persone: 26 sono state salvate dai soccorritori mentre altre 60 sono disperse. Il traghetto, che ospitava una

Almeno 25 persone sono state uccise in un attentato nel nordovest del Pakistan : Almeno 25 persone sono state uccise venerdì nell’esplosione di una bomba in un mercato molto frequentato della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan; i feriti sono Almeno 35. La bomba è esplosa vicino a un seminario religioso sciita