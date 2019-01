Nuova teoria | l' Universo è una bolla in cinque dimensioni

Spazio - esopianeti : una Nuova teoria sullo sviluppo della vita : L’ossigeno costituisce il 20% dell’atmosfera terrestre ed è considerato uno dei gas più ‘robusti’ nell’atmosfera. Nella ricerca di vita al di là del Sistema Solare, tuttavia, si sa poco su come diverse fonti di energia possano avviare reazioni chimiche e su come queste reazioni possano creare la “firma” dell’ossigeno. Simulando in laboratorio l’atmosfera degli esopianeti – spiega Global Science – un team di ricercatori della Johns ...

Materia oscura - Nuova teoria punta a risolvere il mistero : La fondatezza di questa teoria potrà essere verificata in futuro grazie al più grande radiotelescopio del mondo, lo Square Kilometre Array, Ska,, in costruzione in Sudafrica e Australia. Se l'ipotesi ...