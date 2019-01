Inter - a tutto Politano : “se non avessi fatto il calciatore oggi sarei un meccanico. De Laurentiis? Mi ha ferito” : Il giocatore dell’Inter ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia nerazzurra, soffermandosi anche su un retroscena relativo al Napoli Venticinque partite giocate su venticinque, sempre impiegato da Luciano Spalletti che lo considera uno degli insostituibili. Matteo Politano è senza dubbio uno dei pilastri della nuova Inter, decisa a conquistare uno dei trofei in palio in questa stagione. LaPresse – Spada L’esterno ex ...

Cambia tutto nella Sala Stampa Vaticana. Escono Burke e Ovejero - ad Interim Gisotti : Papa Francesco ha accettato la rinuncia del direttore e del vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke e Paloma García Ovejero, e ha nominato direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti, finora coordinatore dei Social Media del Dicastero per la Comunicazione. Lo rende noto il Bollettino della Sala Stampa Vaticana.Una nuova rivoluzione nella comunicazione del Vaticano dopo le nomine ...

Tutto sul mercato estivo dell’Inter - Ausilio si sbilancia : “non ci aspettiamo acquisti stellari” - poi su Mourinho… : Piero Ausilio, ds dell’Inter, a 360 gradi sul mercato nerazzurro e sui progetti del club milanese “I sogni dei tifosi su un ritorno di Mourinho? Di questi tempi, in cui tutti possono dire. Il nostro è un progetto che parte ormai da un anno e mezzo con Spalletti e durerà ancora tanto con lui“. Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un’intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che ...

Ultras - il tifoso dell'Inter arrestato accusa il capo della curva : "Sapeva tutto" : Ci sarebbe stato un piano già pronto dietro l'agguato vicino lo stadio San Siro contro i tifosi del Napoli. Uno dei tre Ultras interisti arrestato dopo gli scontri di Santo Stefano ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco, nel quale è poi morto uno dei tifosi napoletani. Leggi anche: Ul

Il prefetto di Milano : 'Prossima partita dell'Inter con tutto il pubblico a metà febbraio. A gennaio vertice sicurezza' : 'La prossima partita in casa dell'Inter con tutto il pubblico sarà a metà febbraio. A gennaio invece faremo un vertice sulla sicurezza che coinvolgerà le società, Inter e Milan. L'obiettivo è isolare ...

Inter e il sogno Modric - Ausilio dice tutto - : Intervistato da 'Sky Sport', il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di mercato. Quello che verrà e che si aprirà il prossimo 3 gennaio, ma soprattutto quello che si è chiuso lo scorso 18 agosto, con il ...

Barbara D'Urso e la lezione a Bonolis per l'Intervista perfetta : 'Innazitutto devi stringere le chiappe...' : Come si fa un'intervista 'perfetta'? Paolo Bonolis a lezione da Barbara D'Urso cerca di carpire i segreti delle D'Urso-interviste. Lo sketch comico tra i due conduttori, andato in onda durante una ...

Daniele Interrante - veleno contro Melissa Satta : 'Deve tutto a me - ecco cosa faceva agli esordi' : 'La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch'io ancora oggi mi chiedo perché... Ero io l'uomo'. Melissa Satta , ospite da Chiambretti, ha parlato ...

Inter - Steven Zhang alla cena di Natale : 'Abbiamo tutto per arrivare al titolo' : Il presidente nerazzurro Steven Zhang carica l'ambiente Interista in vista dei prossimi impegni sportivi del club. Come ben si sa, sono tantissimi gli obiettivi della società del gruppo Suning, a partire dal mercato. Nel mirino dell'Inter ci sono infatti importanti prospetti sul calcio italiano ed europeo. Secondo Zhang, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo, e anche per arrivare fino in fondo in Europa League. Certo, ...

Il cinepanettone di Wanda fa tutto per... esaurire l'Inter : Davide Pisoni l'Inter ha il suo cinepanettone: Natale con il rinnovo di Icardi. Il lancio del film lo ha firmato Wanda Nara, moglie e procuratore del capitano nerazzurro. Che maneggia social e ...

Inter - Zhang : “Siamo cresciuti nettamente - ora abbiamo tutto per arrivare al successo” : Alla cena di Natale dell’Inter, tenutasi ieri sera, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato del futuro del club, che ha dichiarato di voler portare al più presto a vincere: “È arrivato il momento di parlare di titolo o ambire ad arrivare ad altissimo livello. abbiamo tutte le possibilità per arrivare al successo“. Il giovane numero uno cinese, poi, ha tracciato un bilancio dell’anno che si avvia alla ...