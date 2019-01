Blastingnews

: I ragazzi passano troppo tempo sugli schermi tecnologici, ma non sempre è pericoloso - Pao68Marini : I ragazzi passano troppo tempo sugli schermi tecnologici, ma non sempre è pericoloso - gennpsycho : RT @mamilapinatapaj: ma questa cosa dei ragazzi che passano mesi e mesi a scriverti e a sentirti, senza mai voler realmente uscire, è una m… - daseinsollen : RT @mamilapinatapaj: ma questa cosa dei ragazzi che passano mesi e mesi a scriverti e a sentirti, senza mai voler realmente uscire, è una m… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) I pediatri britannici hanno ideato una sorta di questionario lampo per stabilire se i bambini epassinodavanti adi computer, tablet e smartphone, e se corrano un pericolo. Secondo loro non ci sono dei limiti diprecisi, per cui è inutile misurare ilpassato davanti alla tv o al cellulare. Il segreto è sincerarsi che l'utilizzo di dispositivi elettronici non sostituisca tutte le altre attività, per prima il sonno. I pediatri lo hanno reso noto nelle nuove linee guida pubblicate dal Royal College of Paediatrics and Child Health nel Regno Unito. È stato ideato anche un breve test, costituito da quattro domande, che aiuta a capire quando l'utilizzo è eccessivo.Sedentarietà, obesità e depressione I pediatri britannici ritengono inoltre, basandosi su studi pubblicati da Bmj Open, che ci sia una stretta correlazione tra le ore passate davanti agli ...