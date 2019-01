Gotham 5 | la morte di Tabitha ha innescato la corsa verso il finale

Blastingnews

: #Gotham 5 inizia la corsa verso il finale con una morte importante: le teorie dei fan diventano realtà nella premiè… - OptiMagazine : #Gotham 5 inizia la corsa verso il finale con una morte importante: le teorie dei fan diventano realtà nella premiè… - MLenaBlueberry : @NetflixIT Grazie per GossipGirl che ci sta facendo procrastinare pure la morte ma stanotte esce la quindi di… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) La quinta e ultima stagione diha debuttato sul canale statunitense Fox il 3 gennaio, con il primo dei 12 episodi finali. Ancora è presto per dire come continuerà e, soprattutto, come finirà la serie, ma il primo episodio, dal titolo 'Year Zero' ha piantato i presupposti per capire quale direzione prenderà la trama. Tutto è iniziato con uno scenario apocalittico, dove tra scontri a fuoco e alleanze non chiaramente delineate, la città lotta per la sopravvivenza, dopo essere stata abbandonata anche dal Governo. Dai trailer e dagli sneak peek, i fan più arguti, avevano colto 'l'assenza' di un personaggio e l'ipotesi da più parti sostenuta era la sua. Gli appassionati dihanno avuto conferma dell'identità del personaggio proprio durante la messa in onda delle première. Si aspettavano che morissee così è stato, per mano di Pinguino.5: Pinguino uccide ...