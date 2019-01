Ferrari 250 GT Drogo ipotizzata in chiave moderna su base 550 Maranello

Le 10 Ferrari più costose al mondo : la più cara è la 250 GTO : Per farci un'idea di quello di cui stiamo parlando, andiamo dunque a vedere le 10 Ferrari più costose al mondo . Ferrari 250 GTO , 1, Ferrari 250 GTO , 2, Ferrari 335 S Ferrari 290 MM Ferrari 275 ...

Ferrari 250 GTO 1962 - Nuovo Record all’asta Sotheby’s : Non è una notizia di ieri, ma risale alla scorsa estate. Rientra però tra quelle curiosità che fanno sorridere e allo stesso tempo fanno rabbia. Quante cose utili si sarebbero potute fare con quella cifra. Purtroppo però il mondo degli affari, degli investitori o di chi non ha problemi terreni viaggiano su numeri completamente diversi dai nostri. Ecco quindi i fatti. RM Sotheby’s ha battuto il Record per la vettura più preziosa mai ...