Ravenna - scatto d’ira mentre giocano in casa : 14enne accoltella e uccide il padre : Una tragedia nata da un semplice gioco in casa tra due fratelli: così un uomo di 55 anni, padre dei due ragazzi, è intervenuto per sedare la lite ed è stato accoltellato da uno dei figli, un giovane di soli 14 anni. L'uomo è stato ucciso con un coltello da cucina. Ora verrà aperto un fascicolo per omicidio aggravato.Continua a leggere

14enne accoltella a morte il padre : 0.51 Al culmine di un gioco in casa, sembra per uno scatto d'ira un 14enne ha accoltellato a morte il padre. E' successo giovedì sera, intorno alle 22 e l'uomo, sui 55 anni, italiano e residente in provincia di Ravenna, è stato portato subito all'ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi ed è deceduto in mattinata. Il minorenne è stato fermato dai carabinieri e probabilmente verrà portato ...

